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Giriş Tarihi: 20.4.2023 13:31

Haydarpaşa'da Karadeniz Gazı gösterimi yapılacak! Tüm halk davetli

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), resmi sosyal medya hesabı üzerinden Haydarpaşa'da Karadeniz Gazı Video Mapping Gösterisi'ne tüm halkı davet etti.

Haydarpaşa’da Karadeniz Gazı gösterimi yapılacak! Tüm halk davetli

Bugün saat 20.23'te töreni gerçekleştirelecek olan Karadeniz Gazı'nın saat 21.30'da da Haydarpaşa Garı'nda Video Mapping Gösterisi yapılacak.

TPAO, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Karadeniz Gazı Video Mapping Gösterisine Davetlisiniz! Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'ne özel hazırladığımız video mapping gösterimizi bugün saat 21.30'da sosyal medya hesaplarımızda veya Haydarpaşa Garı'ında anlık olarak izleyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Haydarpaşa Garı'nda muhteşem "Video mapping" gösterisi, bu akşam gerçekleştirilecek | Video

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Haydarpaşa'da Karadeniz Gazı gösterimi yapılacak! Tüm halk davetli
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