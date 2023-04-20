Haydarpaşa Garı'nda muhteşem "Video mapping" gösterisi, bu akşam gerçekleştirilecek | Video
Türkiye Petrolleri sosyal medya hesabından "Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'ne özel hazırladığımız video mapping gösterimizi bugün saat 21:30'da sosyal medya hesaplarımızda veya Haydarpaşa Garı'ında anlık olarak izleyebilirsiniz." açıklamasında bulunuldu.
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