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Giriş Tarihi: 13.11.2026 09:01

Hazine, 10 stajyer hazine kontrolörü alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığına sınavla 10 stajyer hazine kontrolörü alımı yapılacak.

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Hazine, 10 stajyer hazine kontrolörü alacak
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Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere en fazla 10 stajyer hazine kontrolörü alınacak.

Giriş sınavı için başvurular, 23 Kasım-4 Aralık döneminde e-Devlet üzerinden "Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı" (https://kariyerkapisi.gov.tr) adreslerinden elektronik ortamda yapılacak.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada tamamlanacak.

Yazılı sınav, 20 Aralık'ta iki ayrı oturumda Ankara'da yapılacak. Yazılıda başarılı olanlar arasından en yüksek puan alandan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara sınavın tarihi ve yapılacağı yer konusunda gerekli bilgilendirme en az 15 gün önce Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI #RESMİ GAZETE #E DEVLET #HAZİNE #KARİYER KAPISI
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Hazine, 10 stajyer hazine kontrolörü alacak
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