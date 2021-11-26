Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati: Türkiye pozitif ayrışmaya devam edecek

"HEM KUR BASKISINI HEM DE İSTİHDAMIN ARTMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Sadece faiz ve döviz kuru ikilisini esas alan bir makroekonomik yaklaşım yerine, düşük faiz yüksek üretim hacmine dayanan temel politika ekseninde yüksek istihdam, yüksek ihracat, düşük cari açık ve düşük dış borç hedeflendiğini belirten Nebati, "Düşük faiz avantajı ile birlikte ihracat artışından elde ettiğimiz geliri ithalatımızın en büyük kalemleri olan enerji, hammadde ve ara malı yatırımlarına yönlendireceğiz. Bu sayede hem enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız hem de istihdamın artmasını sağlayacağız. Yakın ekonomik sürece baktığımızda 2019 yılında Çin'de başlayan Kovid-19 salgınına rağmen, IMF'ye göre, 2020 yılında G20'de büyüyebilen iki ekonomiden birisiyiz. Fakat herkesin bildiği gibi ekonomimizin en büyük sorunu cari açıktır. Bu da bizi hep dış borca bağımlı tutmuştur." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON KÜRESEL ÇAPTA ORTAYA ÇIKAN DÖNEMSEL BİR SORUNDUR"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel salgın sonucu tedarik zincirlerinin aksadığı bir dönemden geçmekteyiz. Bu durum küresel çapta emtia, enerji ve navlun fiyatlarının fahiş oranlarda işlem görmesine neden olmuştur. Yani enflasyon sadece ülkemizde değil, küresel çapta ortaya çıkan dönemsel bir sorundur.