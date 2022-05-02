Hazine ve Maliye Bakanı Nebati SABAH'a konuştu: "Fiyatları artırana müsamaha yok"





YASTIK ALTINDAN ÇIKAN ALTIN ARTACAK

1 Altın Toplama Sistemini başlattığımız 1 Mart 2022 tarihinden bu yana vatandaşlarımızın sisteme olan güven ve ilgisi artarak devam ediyor. Sistem, 81 ilde aktif şekilde uygulanıyor ve sisteme dâhil olan kuyumcu, rafineri ile bankaların sayısı da günden güne artmaya devam ediyor. Bu artış, önümüzdeki dönemde toplanan altın miktarında da belirgin bir artış olacağına işaret ediyor.