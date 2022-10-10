Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den önemli değerlendirme: Bu potansiyeli gerçeğe dönüştüreceğiz

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜME POTANSİYELİ, ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARININ DİKKAT ÇEKİYOR"

Geçen yıl mart ayında başlatılan "Kadın Girişimci" kredisinden çok kısa sürede 140 bin kadın girişimcinin yararlanarak 17 milyar liranın üzerinde kaynak kullandığına dikkat çeken Nebati, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, ekonomiye dinamizm ve yenilik katacak genç girişimcilerimizi de unutmuyoruz. Genç girişimci esnafımıza sunduğumuz sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan tam 3 katına çıkararak 300 bin liraya yükseltiyor, 30 olan yaş sınırını ise 35 yaşa yükselterek daha fazla sayıda genç girişimcimizin bu krediden yararlanmasının önünü açıyoruz. Halkbank'ın doğrudan kullandırım yaptığı esnaf kredileriyle ilgili takip borcu bulunan esnafımıza, 6 aya kadar geri ödemesiz, toplam 36 aya kadar vadeyle ve yüzde 4 gibi düşük bir faizle ödeme imkanı sunarak, esnaflarımızın takip borcunu tasfiye etmesi için kolaylık sağlıyoruz."