Hazine ve Maliye Bakanlığı sahaya indi! Kira gelirleri mercek altında: 425 bin konut tek tek incelendi

BEYANNAME SAYISI ARTACAK

Dijital Vergi Dairesi'nden alınan "Kira Bildirim Formu" ile kiracılar gönüllülük esasına dayalı olarak 38 bin form doldurdu. Bunlara göre kira beyannamesi vermeyen 20 bin mükellef olduğu görüldü ve yasal işlem yapıldı. Böylece 2024 yılında beyanname veren mükellef sayısında bir önceki yıla göre yüzde 26 artış meydana geldi. Bu mükellefler tarafından verilen beyannameler ile bir önceki yıla göre yüzde 107 artışla 399.2 milyar lira matrah beyan edildi ve yüzde 101 artışla 126.9 milyar lira vergi hesaplandı.