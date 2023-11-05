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Haberler Ekonomi Haberleri ‘Hedefimiz Sarıyer-Kilyos Tüneli’ni 2026 yılında bitirmek’
Giriş Tarihi: 5.11.2023

‘Hedefimiz Sarıyer-Kilyos Tüneli’ni 2026 yılında bitirmek’

‘Hedefimiz Sarıyer-Kilyos Tüneli’ni 2026 yılında bitirmek’
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin yapım çalışmalarını 2026'da bitirme hedefiyle 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, "Tünelin hayata geçmesiyle şehir içi imar yolları by-pas edilecek ve Sarıyer'e ulaşım süresi 5 dakikaya kadar inecek. Bu da yakıttan ve zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlayacak" dedi. Sarıyer- Kilyos Tüneli şantiyesinde yaptığı basın açıklamasında Uralooğlu, "Maslak, Levent, Beşiktaş gibi İstanbul'un en canlı iş ve finans merkezleri, bu tünel vasıtasıyla doğrudan Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanabilecek. İstanbul Havalimanı'na erişimleri de kolaylaşacak" diye konuştu. Yaklaşık 1.3 kilometrelik bağlantı yolları ve 6 bin 875 metre uzunluğundaki Sarıyer-Kilyos Karayolu Tüneli ile birlikte projenin toplam uzunluğunun 8.2 kilometre olduğunu belirten Bakan Abdulkadir Uraloğlu, şunları kaydetti: "Proje bünyesinde 2 farklı seviyeli kavşak, 1 viyadük, 2 aç-kapa yapısı ve 1 menfez de bulunuyor. Proje, Sarıyer'de Çayırbaşı Tüneli'nin çıkışından sonra başlıyor ve Uskumruköy Modern Dönel Kavşağı'na bağlanarak son buluyor."
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‘Hedefimiz Sarıyer-Kilyos Tüneli’ni 2026 yılında bitirmek’
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