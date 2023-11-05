‘Hedefimiz Sarıyer-Kilyos Tüneli’ni 2026 yılında bitirmek’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Abdulkadir
Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli'nin
yapım çalışmalarını
2026'da bitirme
hedefiyle 7 gün 24
saat aralıksız sürdürdüklerini
ifade ederek, "Tünelin
hayata geçmesiyle şehir içi
imar yolları by-pas edilecek
ve Sarıyer'e ulaşım süresi
5 dakikaya kadar inecek.
Bu da yakıttan ve zamandan
önemli ölçüde tasarruf
sağlayacak" dedi. Sarıyer-
Kilyos Tüneli şantiyesinde
yaptığı basın açıklamasında
Uralooğlu, "Maslak, Levent,
Beşiktaş gibi İstanbul'un
en canlı iş ve finans merkezleri,
bu tünel vasıtasıyla
doğrudan Kuzey Marmara
Otoyolu'na bağlanabilecek.
İstanbul
Havalimanı'na erişimleri
de kolaylaşacak"
diye
konuştu. Yaklaşık
1.3 kilometrelik
bağlantı yolları ve 6
bin 875 metre uzunluğundaki
Sarıyer-Kilyos Karayolu
Tüneli ile birlikte projenin
toplam uzunluğunun 8.2
kilometre olduğunu belirten
Bakan Abdulkadir Uraloğlu,
şunları kaydetti: "Proje bünyesinde
2 farklı seviyeli kavşak,
1 viyadük, 2 aç-kapa
yapısı ve 1 menfez de bulunuyor.
Proje, Sarıyer'de
Çayırbaşı Tüneli'nin çıkışından
sonra başlıyor ve
Uskumruköy Modern Dönel
Kavşağı'na bağlanarak son
buluyor."