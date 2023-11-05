‘Hedefimiz Sarıyer-Kilyos Tüneli’ni 2026 yılında bitirmek’

Ulaştırma ve Altyapı BakanıAbdulkadirUraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli'ninyapım çalışmalarını2026'da bitirmehedefiyle 7 gün 24saat aralıksız sürdürdükleriniifade ederek, "Tünelinhayata geçmesiyle şehir içiimar yolları by-pas edilecekve Sarıyer'e ulaşım süresi5 dakikaya kadar inecek.Bu da yakıttan ve zamandanönemli ölçüde tasarrufsağlayacak" dedi. Sarıyer-Kilyos Tüneli şantiyesindeyaptığı basın açıklamasındaUralooğlu, "Maslak, Levent,Beşiktaş gibi İstanbul'unen canlı iş ve finans merkezleri,bu tünel vasıtasıyladoğrudan Kuzey MarmaraOtoyolu'na bağlanabilecek.İstanbulHavalimanı'na erişimleride kolaylaşacak"diyekonuştu. Yaklaşık1.3 kilometrelikbağlantı yolları ve 6bin 875 metre uzunluğundakiSarıyer-Kilyos KarayoluTüneli ile birlikte projenintoplam uzunluğunun 8.2kilometre olduğunu belirtenBakan Abdulkadir Uraloğlu,şunları kaydetti: "Proje bünyesinde2 farklı seviyeli kavşak,1 viyadük, 2 aç-kapayapısı ve 1 menfez de bulunuyor.Proje, Sarıyer'deÇayırbaşı Tüneli'nin çıkışındansonra başlıyor veUskumruköy Modern DönelKavşağı'na bağlanarak sonbuluyor."