‘HGS borcunuz var’ kandırmacasıyla vurgun

Son dönemde telefon ve internet üzerinden yaygınlaşan dolandırıcılık olayları vatandaşın canını yakmaya devam ediyor. Bu kez de dolandırıcıların hedefine araç sahipleri girdi. Vatandaşların telefonlarına Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) borcu ödenmemesi yalanıyla icra borcu başlatılacağı mesajı gönderen sahtekârlar, borcu olabileceğinden şüphelenenleri tuzağa çekiyor.HGS borcu yalanıyla dolandırıcılık yöntemi şu şekilde işliyor: "Vatandaşların cep telefonuna sözde bir avukatın adı ile 'HGS borcunuz bulunmaktadır. İcra takibi başlatılacaktır. İcra işlemlerinin başlatılmaması adına ödeme yapmak için gönderilen linki tıklayın' diyerek bir mesaj gönderiliyor. Linki tıklayan vatandaşlar HGS işlemlerinin yapıldığı PTT'nin resmi sitesine benzer dolandırıcıların kurdukları taklit bir siteye yönlendiriliyor. Taklit sitede mesajı gönderilen kişinin adına düzenlenmiş borç miktarını yazan bir alan çıkıyor.Dolandırıcılar burada 300-400 TL gibi düşük bedeller yazarak, vatandaşların icraya düşmemek adına sorgusuz ödeme yapacağı tutarları giriyor. Söz konusu mesajların gönderiminde sabah erken ya da gece geç saatler seçilerek vatandaşın algısının en zayıf olduğu anlar tercih ediliyor. Taklit sayfada vatandaşlar ödeme yapmak için TC kimlik, araç plaka numarası, kredi kartı numarası ve kredi kartı şifresi gibi bilgileri giriyor. Bu bilgiler girildiği andan itibaren kredi kartı bilgileri ile kredi kartının bağlı olduğu banka hesap bilgileri dolandırıcıların eline geçiyor. Gece saatinde bankaya 300 TL ödeme yaptığını düşünen vatandaşlar, sabah kalktıklarında kredi kartı limitlerinin tamamının kullanıldığı ve banka hesaplarının boşaltıldığı bir güne uyanıyor." Vatandaşların yalnızca HGS ile ilgili değil dolandırıcıların daha birçok sebeple borç yalanını ortaya atarak gönderdiği mesajlardaki linklere kesinlikle tıklamaması gerekiyor. HGS gibi bir çok borç durumu E-Devlet'ten öğrenilebildiği gibi HGS özelinde borç ve ihlalli geçiş sorgulamaları PTT'nin resmi adresinden yapılabiliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 1 Ocak 2025 itibarıyla yurtdışından Türkiye'deki abonelere gönderilen SMS ve MMS gibi mesajlarda internet adresi (URL, link/ bağlantı) bulunması halinde, söz konusu mesajların vatandaşlara ulaştırılmaması için operatörlere yükümlülük getirdi.Bu yöntemde dolandırıcılar vatandaşların telefonlarına bir link göndererek telefonlarını ele geçiriyor, sonrasında banka hesap numaraları, özel fotoğrafları gibi tüm bilgileri elde edebiliyor. Bu tarihten itibaren artık yurtdışından gelen mesajlarda link bulundurulmasına izin verilmeyecek. Yurtiçinden gönderilen mesajların kaynağı tespit edilebildiği için burada dolandırıcılık riski olsa dahi mesajın kaynağı hızla tespit edilebiliyor.