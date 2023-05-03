İGA İstanbul Havalimanı 200 milyonuncu yolcusunu ağırladı

BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM

İlk kez İstanbul Havalimanı'nda bulunduğunu ve 200 milyonuncu yolcu seçildiğini öğrenince çok şaşırdığını ifade eden Lee, "Bir çok insan arasından seçildiğim için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Çok mutluyum. Böyle bir şey beklemiyordum "dedi.

TEKRAR GELMEK İSTİYORUM

Türkiye'de bulunduğu sürede Kapadokya, Pamukkale, İstanbul, İzmir, Bodrum ve deniz kıyılarını gezdiğini söyleyen Lee, "Türkiye çok güzel bir ülke. Kültürünü ve yemeklerinden çok hoşlandım. İnsanlar çok iyiydi. Bize çok arkadaşça davrandılar. Çok yakın zamanda tekrar Türkiye'ye gelmek istiyorum" diye konuştu

4.5 YILDA 200 MİLYON YOLCU

İGA İstanbul Havalimanı faaliyete geçtiği tarihten bu yana 51 milyon 506 bin 183 yerli ve 148 milyon 493 bin 817 uluslararası yolcuya ev sahipliği yaparken, bu yılbaşından bugüne kadar ise 23 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi. Avrupa'nın en yoğun, dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan İGA İstanbul Havalimanı, 23 Nisan 2023 Pazar günü gerçekleştirilen bin 548 uçuşla 244 bin 709 yolcuya bir gün içinde en yüksek uçuş ve yolcu sayısına ulaştı.

İÇ HATLARDA ANTALYA DIŞ HATLARDA TAHRAN BİRİNCİ

Faaliyette olduğu 4,5 yıllık zaman dilimi içinde, iç hat uçuşlarda en yoğun yolcu trafiği 6 milyon 335 bin 248 yolcu ile Antalya uçuşları oluştururken, onu 6 milyon 175 bin 472 yolcu ile İzmir, 4 milyon 874 bin 14 yolcu ile Ankara, 3 milyon 603 bin 883 yolcu ile Adana ve 2 milyon 538 bin 284 yolcu ile Trabzon takip etti. Dış hat uçuşlarda ise 5 milyon 764 bin 713 yolcu ile Tahran en yoğun yolcu trafiğini oluşturan uçuş rotası olurken, onu sırasıyla 4 milyon 503 bin 75 yolcu ile Moskova, 3 milyon 786 bin 903 yolcu ile Londra, 3 milyon 214 bin 308 yolcu ile Dubai ve 2 milyon 723 bin 274 yolcu ile Tel Aviv izledi.