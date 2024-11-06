İhracatın kalbi Turkuvaz’da atıyor

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen, "Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi", bugün Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla gerçekleşecek. İhracatta 2025 beklentileri ve finansmanda yeni yolların değerlendirileceği etkinlikte, Bakan Bolat başta olmak üzere sektörün önde gelen isimleri görüşlerini paylaşacak. Etkinlikte ayrıca, ihracatın finansmanına yönelik yeni çözümler ve sektörün gelişimi için öncelikli adımlar ele alınacak. Programın ilk oturumunda, Bolat, Türkiye'nin ihracat politikalarına dair yeni yaklaşımları ele alacak. İhracat sektörünün dinamiklerine dair kapsamlı bir değerlendirme yapması beklenen bu oturum, katılımcılara geleceğe yönelik stratejik vizyon sunacak.A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilecek bu özel oturumda, ihracat sektörünün mevcut durumu ve 2025 hedefleri değerlendirilecek. Etkinliğin bir diğer önemli bölümünde ise, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in moderatörlüğünde TİM Başkanı Vekili İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik ve İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ihracatta 2025 beklentilerini değerlendirecek. Bu panelde, ihracat hedeflerine ulaşmak için öngörülen stratejiler, sektörlerin önündeki fırsatlar ve zorluklar masaya yatırılacak.İhracatın sürdürülebilir büyümesi için finansman çözümlerinin büyük öneme sahip olduğu gerçeğinden yola çıkan ve A Para Spikeri Uğur Korkmazın yöneteceği panelde, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve İGE Genel Müdürü Fatih Tuğrul Topaç, ihracatın finansmanında yeni yöntemleri ve finansman kaynaklarını değerlendirecek. İhracatçı firmaların likidite ihtiyaçlarını karşılamada etkili olacak yöntemler ve yeni finansal destek modelleri üzerine bilgi verilecek.