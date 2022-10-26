İkinci el araç alacaklar dikkat! Bu kez de ’Mil’ oyunu gözler önüne serildi

İkinci el araçların 'Mil' oyunu ile kilometresi düşük gösterilerek daha yüksek fiyata satmaya çalışanlara karşı uzmanlar uyardı.
2. el otomobil satış uzmanı Mehmet Karacabey A Haber'de değerlendirdi. İşte o açıklamalar:
Kilometreyi düşük gösteriyorlar! İkinci el araçlarda "Mil" oyununa dikkat | Video
Aracı almaya karar verdikten sonra ekspertiz firmalarına götürdüğünüz zaman onlar bunu tespit edebilir. Yetkili servislerden bunu öğrenebiliriz. Muayene servisleri var buralardan aracın geçmiş kilometrelerini sorgulayabiliriz. Bunları yaparak alacağımız aracın gerçek kilometresini öğrenebiliriz.
Kilometre mile çevriliyor. Eğer ki bunu tespit edemezsek düşük km bir araç almış gibi oluyoruz fakat aracın gerçek km'si yüksek oluyor. Bunlara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Yetki belgesi olan satıcılardan alırsak ve km'sini noterde yazdırırsak o zaman tescil ettirmiş oluyoruz. En azından elimizde bir evrak oluyor."