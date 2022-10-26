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Haberler Ekonomi Haberleri İkinci el araç alacaklar dikkat! Bu kez de 'Mil' oyunu gözler önüne serildi
Giriş Tarihi: 26.10.2022 11:26 Son Güncelleme: 26.10.2022 11:33

İkinci el araç alacaklar dikkat! Bu kez de 'Mil' oyunu gözler önüne serildi

İkinci el araç alacaklar dikkat! Bu kez de ’Mil’ oyunu gözler önüne serildi

Covid-19 döneminde ikinci el araç fiyatlarını yüksek kar etmek için yukarıya çeken fırsatçıların 'Kar hırsı' bitmek bilmiyor. Bazı araçların sahipleri satacakalrı araçların kilometrosini düşük göstermek için yeni oyuna başvurduğu gözler önüne serildi.

İkinci el araçların 'Mil' oyunu ile kilometresi düşük gösterilerek daha yüksek fiyata satmaya çalışanlara karşı uzmanlar uyardı.

2. el otomobil satış uzmanı Mehmet Karacabey A Haber'de değerlendirdi. İşte o açıklamalar:

Kilometreyi düşük gösteriyorlar! İkinci el araçlarda "Mil" oyununa dikkat | Video

Amerikan menşeili araçlarda hem mil hem km göstergesi var. Bizim şunu iyi anlamamız gerekir. 1 mil 1,6 kilometre yapıyor. Yani 100 bin kilometredeki bir araba yani 160 bin kilometrede oluyor. Araba alacakların buna dikkat etmesi gerekiyor.

Aracı almaya karar verdikten sonra ekspertiz firmalarına götürdüğünüz zaman onlar bunu tespit edebilir. Yetkili servislerden bunu öğrenebiliriz. Muayene servisleri var buralardan aracın geçmiş kilometrelerini sorgulayabiliriz. Bunları yaparak alacağımız aracın gerçek kilometresini öğrenebiliriz.

Kilometre mile çevriliyor. Eğer ki bunu tespit edemezsek düşük km bir araç almış gibi oluyoruz fakat aracın gerçek km'si yüksek oluyor. Bunlara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Yetki belgesi olan satıcılardan alırsak ve km'sini noterde yazdırırsak o zaman tescil ettirmiş oluyoruz. En azından elimizde bir evrak oluyor."

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İkinci el araç alacaklar dikkat! Bu kez de 'Mil' oyunu gözler önüne serildi
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