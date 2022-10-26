Kilometreyi düşük gösteriyorlar! İkinci el araçlarda "Mil" oyununa dikkat | Video
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İkinci el araç alacaklar dikkat. Bazı otomobil sahipleri satacakları araçlarının kilometresini düşük gösteriyor. Peki bu hileyi nasıl yapıyorlar? Hile olduğu nasıl anlaşılır? Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan 2. el otomobil satış uzmanı Mehmet Karacabey değerlendirdi.