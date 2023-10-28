İkinci yüzyılda Türkiye sanayisi daha güçlü

İş dünyası Cumhuriyet'in 100. yaşını büyük bir coşkuyla kutladı. Türkiye'nin 100 yılda dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasına girdiğini belirten iş dünyasının temsilcileri, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, dijital ve yeşil dönüşümümüzü gerçekleştirip yüksek katma değer üreten, ileri derecede sanayileşmiş ülkeler arasında yer alacağımıza ve dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğimize yürekten inanıyoruz" mesajı verdi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi, bütün dünyanın karşısında dimdik durmak, 'Biz Türkiye'yiz' demektir" ifadesini kullandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de, Türk iş dünyasının her bir mensubuna Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı'na, 100 yıllık kazanımların üzerine nice kazanımlar ekleme ve Türkiye'yi gelişmiş ilk 10 ekonomi arasına sokma görevi düştüğünü kaydetti. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da, bir asır önce Cumhuriyet'in hangi koşullarda kazanıldığının asla unutulmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Askeri zaferler ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa kazanılan başarılar da sürekli olamaz" dedi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ise ikinci yüzyıla daha güçlü girdiklerini kaydetti. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), "Cumhuriyet'in kurucu değerleri, Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet yürüyüşüne hiç durmadan devam etmemiz için en büyük dayanağımızdır" mesajını verdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise "İkinci 100 yılda hedefimiz ihracatta ilk 10 ülke arasına girmek" değerlendirmesinde bulundu.TürkiyeTurizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, "Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu ve milletimizin inancı üzerinde yükselen Cumhuriyetimiz 100 Yaşında. İkinci yüzyılda Cumhuriyeti daha da ileri taşımak için; ekonomide, bilimde, sanatta, hayatın her alanında olduğu gibi turizmde de hayallerimiz ve kararlılığımızla çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız sonucunda ülkemiz ziyaretçi sayısında ilk 5 ülke içine girerken, dünya turizminde çok kıymetli bir yer edindik" dedi.İSTANBUL iş dünyasını temsil eden İstanbul Ticaret Odası (İTO), Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Tarihi Yarımada'da bulunan merkez binasının ön cephesini kırmızı renkle ışıklandırdı.MüstakilSanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİ- AD) Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye'nin savunma sanayisi başta olmak üzere dünyayı şekillendiren en büyük üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye'nin gelecekte çok daha rekabetçi, hem kamu kaynaklarını hem özel sektörün kapasitelerini çok daha verimli kullanan bir anlayışla 'Türkiye Yüzyılı'nda dünyada sözü geçen, itibar edilen, sanayisiyle siyasetiyle çok büyük bir ülke olacağına inanıyorum" diye konuştu.