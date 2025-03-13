İkramiye komisyondan geçti

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 16.6 milyon emeklinin bayram ikramiyelerini 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılmasını da içeren torba teklif kabul edildi. Düzenleme haftaya TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Genel Kurul'da yasalaşmasının ardından Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte düzenleme yürürlüğe girecek. SGK ikramiye ödemeleri için çalışmalarını tamamladı. Emeklilerin bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban bayramlarından bir hafta önce hesaplara yatırılıyor.

24-28 MART'TA ÖDENECEK

Ramazan Bayramı 30 Mart- 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Emekli ikramiyesi ise Ramazan Bayramı öncesinde 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. 6-9 Haziran günleri arasına denk gelen Kurban Bayramı ikramiyesi de 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. 16.6 milyon emekliye her iki bayramda ödenecek 8 bin TL'lik ikramiyenin maliyeti 134.5 milyar TL olacak. Öte yandan Doğum Yardımı da düzenli bir yardım programı haline gelecek. 1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğan çocukların ailelerine yapılacak yardım çocuk 5 yaşına gelene kadar sürecek.