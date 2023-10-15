İkramiyede çıkış-giriş oyununa geçit yok

Emeklilere 5 bin liralık ikramiye ekim ayında emekli aylığı alanlara dosya bazında bir defaya mahsus ödenecek. İkramiyeden, 30 Eylül öncesi emeklilik dilekçesi verip henüz aylık bağlanmayan EYT'liler de yararlanacak. 1-31 Ekim tarihleri arasında 1 gün dahi sigortalı çalışması olan ikramiyeden yararlanamayacak. İkramiyesiçin işten çıkış sonra giriş yapanlar 5 bin lirayı faiziyle iade etmek durumunda kalacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ikramiye için yapılan işten çıkış ve girişleri yakından izleyecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olup Bağ-Kur'lu faaliyette bulunan emekliler de ikramiye alamayacak.Emeklinin dul ve yetimi de ödemeyi hissesi oranında alacak. Emekli olduktan sonra aylıkları kesilmeden memur olarak işe devam edenler de ikramiyeden yararlanamayacak. Meslek hastalığı, iş kazası sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlara gelir bağlanmasına esas olan iş göremezlik derecesine göre ödeme yapılacak. SGK verilerine göre 15.5 milyon kişiye emekli aylığı, 4.1 milyon dul ve yetime de ölüm aylığı ödeniyor, 1.8 milyon emekli de destek primi ödeyerek çalışmaya devam ediyor. Vazife malilü, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları da ikramiye alacak. Komisyon'da kabul edilen yasal düzenlemede merak edilen soruların yanıtları şöyle:Buödeme, sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, ölüm aylığı ve ölüm geliri dosyalarında ise hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılacak. Gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak. Örneğin iş göremezlik derecesi yüzde 50'yse 2 bin 500 lira ödenecek. İş kazası, meslek hastalığı nedeniyle iş göremezlik geliri bağlanıp vefat edenlerin hak sahipleri de ölen kişinin iş göremezlik derecesi ve hisseleri oranında ikramiye alabilecek.Emeklilereikramiye ödenmesine ilişkin yasal düzenleme bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra yasalaşacak. SSK emeklileri her ayın 17-26'sı, Bağ-Kur'lular 25-28'de yatıyor. İkramiyelerin 15 Kasım'dan önce yatırılması bekleniyor. İkramiye, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca Ekim ayında emekli aylığı alanlara dosya bazında ödenecek. Kore gazileri, emekli korucular, şampiyonlar da ikramiye alacak.Birdenfazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Örneğin kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alıp eşinden de dul aylığı alan 5 bin lira alacak. Eşinden dolayı yüzde 75 dul aylığı alıp, babasından da yüzde 25 yetim aylığı alana da yüksek dosyadan ödeme yapılacak. Dolayısıyla 3 bin 750 lira ödeme yapılacak.Vefat eden anne, baba ya da eşinden dul, yetim aylığı alanlara hisseleri oranında ödeme yapılacak. Ölen eşinden yüzde 75 dul aylığı alan 3 bin 750 lira, anne babasından yüzde 25 oranında yetim aylığı alan da bin 250 lira ikramiye alabilecek. Dul ve yetim aylığı alıp çalışanlar ikramiye alabilecek.Yasal düzenlemeye göre 1-31 Ekim tarihleri itibariyle emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya başlayanlar ikramiyeden yararlanamayacak. İsterse bir gün dahi sigortalı çalışması bulunsun aynı kapsamda değerlendirilecek. Emekli olduktan sonra ister SSK'lı isterse Bağ-Kur'lu çalışsın bu durum değişmeyecek. Emekli olduktan sonra kamu kurumunda çalışanlar da bu kapsamda değerlendirilecek.Ekimayında bir gün bile çalışmanız varsa ikramiyeden yararlanamazsınız. Sosyal Güvenlik Kurumu, bu süreçte çıkış ve girişleri izliyor olacak. Sadece ikramiye için böyle bir yola başvurduğunuz için zararlı çıkabilirsiniz. Hatta aldığınız 5 bin lirayı faiziyle ödemek durumunda kalabilirsiniz. Yasal düzenlemede de, yersiz yapıldığı anlaşılan ödemelerin ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacağı vurgulanıyor.Yurtdışından emekli olanlar da ikramiye alacak. Yabancı ülkelerle imzalanan sözleşmeler kapsamında kısmi gelir, aylık alanlar Türkiye'deki prim ödeme gün sayılarının toplam prim ödeme gün sayısına oranı üzerinden ikramiye alacak. Örneğin, Türkiye'de 4 yıl, Almanya'da 21 yıl çalıştı. 25 yıl üzerinden aylık bağlandı. Aylık 4 yıla orantılı ödeme yapılacak.1 Ekim'den önce (memurlar için 14 Ekim'den önce) emeklilik başvurusunda bulunanlar aylıkları bağlandığında ikramiye alabilecek. Sigorta şirketleri, bankalara ait sandıklardan emekli olanlar da ikirmayiden yararlanamayacak.