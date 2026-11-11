İlk deniz üstü santral yarışması için hazırlıklar tamamlandı, ilk ihale Nisan 2027’de

COP31 kapsamında düzenlenen "Enerji ve Sanayide Yeşil Dönüşüm" panelinde, Türkiye'nin sürdürülebilir enerji politikaları, yenilenebilir enerji yatırımları ve sanayide düşük karbonlu üretime geçiş süreci ele alındı. Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen, SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü ve köşe yazarı Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya, Kalyon Holding CEO'su Mustafa Koçar ve Rönesans Enerji Grup Başkanı Emre Hatem, yeşil dönüşümün Türkiye ekonomisine sunduğu fırsatları ve bu süreçte kamu ile özel sektör iş birliğinin önemini değerlendirdi. Panelde konuşan Ahmet Özkaya, dünyanın ciddi bir enerji krizinden geçtiğini belirterek, Türkiye için enerji arz güvenliğinin milli güvenlik sorunu olarak ele alınması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye'nin enerji emtialarında net ithalatçı bir ülke olduğunu anlatan Özkaya, "Enerji ithalatı için yıllık ortalama 70 milyar doların üzerinde bedel ödüyoruz. Dolayısıyla hem iklim hedeflerine ulaşmak hem arz güvenliğini tahkim etmek hem de dışa bağımlığımızı azaltmak için bir politika seti ortaya koyduk" diye konuştu.

HEDEF 6 GİGAVAT OFFSHORE

Yenilenebilir enerji hedefleri kapsamında offshore rüzgâr santrallerinin hayata geçirileceğini anlatan Özkaya, "Biz karada 2002'den beri ekipman üretiminden, bakım onarıma kadar her türlü sürece hakimiz. Offshore ise yeni bir alan. Açık denizde rüzgâr enerjisi üretmek için 2040'a kadar en az 6 gigavatlık offshore rüzgâr enerjisi santralini portföyümüze dahil etmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bu alanda en büyük potansiyelin Ege'de bulunduğunu anlatan Özkaya, dört nokta tespit ettiklerini ifade etti.

Bir taslak şartnamesi oluşturduklarını aktaran Özkaya, bu ay sonuna kadar 1 gigavatlık yarışma için teknik şartnameyi duyuracaklarını kaydetti. Yarışmayı Nisan 2027'de yapmayı planladıklarını anlatan Özkaya, "Bu alanda ilk kez yarışma düzenliyoruz. Sadece enerji değil aynı zamanda denizde rüzgâr altyapı yatırımından söz ediyoruz. Türkiye sanayisine de ciddi katkısı olacak. Bu noktada yerli ekipman üreticileriyle de birçok görüşme yaptık. İhaleyi kazanan yatırımcılarımız hem deniz tabanı ölçümü yapacak hem de 1 gigavatlık kapasiteyi devreye alacaklar" diye konuştu. Türkiye'nin petrol arama çalışmalarıyla derin denizde ciddi bir bilgi birikimine ulaştığını anlatan Özkaya, offshoreda da benzer tecrübeye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

KAPASİTENİN 1.5 KATI YAPILACAK

Yenilenebilir enerjide Türkiye'nin son 15 yıldır özellikle hidrolikle başlayan bir dönüşümü tamamladığını anlatan Özkaya, "2005'lerde 12-13 gigavat olan hidrolikleri bugün 30 gigavatın üzerine çıkardık. Son 10 yılda neredeyse sıfıra yakın olan rüzgâr ve güneş enerjisindeki gücümüzü 40 gigavatın üzerine taşıdık. 2040 vizyonumuzda ise sadece rüzgâr ve güneş enerjisinde toplam yatırımımızı 175 gigavat olarak planladık. Bugün Türkiye'nin toplam kurulu gücü 127 gigavat. Neredeyse bunun 1.5 katı kadar bir gücün sadece rüzgâr ve güneşten gelmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Bu hedefi önce 120 gigavat olarak açıkladıklarını anlatan Özkaya, COP31 kapsamında bunu 175 gigavata çıkardıklarını kaydetti. Özkaya, "Bu hedef için hemen her yıl en az 10 gigavat rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımını devreye alınmalı. Burada ciddi bir yatırım finansmanı gerekiyor. Aynı zamanda bu yatırım süreçlerinin hızlandırılabilmesi için izin süreçlerinin minimalize edilmesi şart" diye konuştu.

KÜÇÜK NÜKLEER REAKTÖRLER

Net sıfır emisyon hedeflerine ulaşabilmek için nükleerin sisteme entegre edilmesinin olmazsa olmazlar arasında yer aldığına dikkat çeken Özkaya, "2040 yılına kadar en az bir Akkuyu kadar 10 gigavatlık kapasiteyi eklememiz gerekiyor. Bunun için de küçük modüler nükleer reaktörleri de sistemimize entegre ediyor olmamız lazım" şeklinde konuştu. Petrol ve doğalgaz aramacılığıyla ilgili de ciddi bir yol alındığını anlatan Özkaya, "2040'a geldiğimizde kendi milli ekipman ve imkânlarımızla petrol ve doğalgazımızı arayabilmeliyiz" dedi.



MİLLİ MADENLER VİZYONU YOLDA

2040 Milli Enerji vizyon belgesinin son ayağının madenler olduğunu aktaran Özkaya, "Yenilenebilir enerji yatırımları, elektrikli araçlar, veri merkezleri... Zaman bize mevcut minerallerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Metalik madenlerde ciddi arama üretim sürecini başlatmamız gerekiyor. Bu açıdan madenler olmazsa olmazımız. Ciddi çalışmalar yapmamız şart. O nedenle Milli Enerji 2040'ın bir benzerini Milli Madenler 2040 olarak tüm dünyaya duyurmak istiyoruz" diye konuştu.



500 MEGAVAT DAHA KAPASITE EKLENECEK

COP31'in karbon denkleştirme ortağı olarak yer aldıklarını belirten Kalyon Holding CEO'su Mustafa Koçar, son yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi. Kalyon'un Karapınar güneş enerjisi yatırımının 6 milyon nüfuslu bir şehrin tüm elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip olduğunu belirten Koçar, "Burada 1.7 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçiyoruz" dedi. Karapınar'da ikinci bir santrali devreye alacaklarını anlatan Koçar, "Aralıkta 500 megavata yakın bir kapasiteyi faaliyete geçirmiş olacağız" diye konuştu. İklim kriziyle mücadelenin toplumun geneline yayılması gerektiğine dikkat çeken Koçar, yürüttükleri sosyal sorumluluk projelerini aktardı.



KARBONU HAVADA YAKALAYIP DEPOLUYORLAR

RÖNESANS Enerji Grup Başkanı Emre Hatem, 1.400 megavatlık enerji portföylerinin bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin 5 bin civarında rüzgâr tribünü olduğunu anlatan Hatem, "Bunların ortalama büyüklüğü 3 megavat. Yeni tribünler ise 8-10 megavat. Dolayısıyla eski tribünleri yenilerle değiştirerek aynı sahada daha fazla enerji üretmek mümkün. Osmaniye'deki tribün yenilemeyle kapasitemizi 130 megavattan 200 megavata çıkaracağız. Enerji üretimi de yaklaşık iki katına yükselecek" dedi. Global ortakları Total Enerji'nin karbon yakalama projesi hakkında da bilgi veren Hatem, "Havaya salınacak karbondioksit gazını sıvılaştırarak depoluyorlar. Bunun benzeri Türkiye'de de yapılabilir ancak önce kirletme maliyeti çıkarılmalı" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör