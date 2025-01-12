İlk seri yerli zırhlı motoru sahada

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, BMC Power tarafından üretilen ve taktik tekerlekli zırhlı araçlarda kullanılan ilk seri üretim yerli motoru olan Tuna'nın, 20-25 tonluk tüm zırhlı araçlarda kullanılabileceğini söyledi. Görgün, İzmir'de gerçekleştirilen ilk seri üretim yerli ve milli motorlu taktik tekerlekli 100 zırhlı aracın teslim törenin ardından değerlendirmede bulundu.

YÜZDE 95'E ÇIKTI

Görgün, "Savunma sanayisinde yüzde 81 yerlilik oranına ulaştığımızı her seferinde gururla ifade ediyoruz. Bugün bu kara araçlarında yerli motorların kullanılmasıyla bu platformlardaki yerlilik oranları yüzde 95'lere vardı. Bugün teslim edilen araçların içlerinde kullanılan Tuna motoru, 380 beygir gücünde ve 4 silindirli. Bunun bir sonraki 600 beygirlik olan Azra motoru, sonra Utku motoru, sonra bizim ana muharebe tankımız için geliştirdiğimiz Batu motoru... Batu motorunun deniz platformlarında kullanılacak motor projelerinin süratle test ve kalifikasyon süreçleri devam ediyor. İşte bunların ilki tamamlanan Tuna motoru, Vuran ve Kirpi araçları gibi 20-25 tonluk zırhlı araçlar ailesi olan tüm zırhlı araçlarda kullanılabilecek bir motor. Bunun ilk teslimatlarını bu ürünlerimizle yapmış oluyoruz" şeklinde konuştu. BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı motorun yerlileşme açısından çok önemli bir adım olduğunu vurguladı. Tosyalı, "BMC tarafından üretilen Kirpi ve Vuran araçlarında motorla beraber yerlilik oranını yüzde 95 seviyesine çıkarmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu araçların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.