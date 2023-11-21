İndirim günlerinde sahte sitelere dikkat!

Yurtdışında Black Friday yani Kara Cuma adıyla bilinen Türkiye'de ise Efsane Cuma ve Muhteşem Cuma isimleriyle kullanılan kasım indirimleri için mağazalar hazırlıklarını tamamladı. 24 Kasım'da birçok mağaza bir gün süren indirim kampanyalarını başlatacak. Bazı mağazalar için ise, indirim süresi 3-4 günü bulacak. Black Friday 27 Kasım'da Cyber Monday ile devam edecek. Black Friday ve Cyber Monday'deki indirim ve kampanyalar vatandaşlar kadar dolandırıcıların da dikkatini çekiyor. İndirim dönemlerinde siber çeteler sahte, paravan e-ticaret siteleri oluşturarak tüketicileri tuzağa çekmeye çalışıyor. Bulgular, dolandırıcıların popüler pazar yerlerini, lüks markaları ve mağazaları taklit ederek 2023 yılında 13 milyondan fazla e-mağaza bağlantılı kimlik avı saldırısı gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle vatandaşların alışverişlerde dikkatli olması gerekiyor.Uzmanlar, vatandaşları internet alışverişi yaparken, web sitesinin gerçek olup olmadığının birkaç kez kontrol etmek gerektiği konusunda uyarıyor. Uzmanlar, "Sitenin iletişim bilgileri, SSL Sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit işareti ile anlaşılabilir. Kilit işaretinin olmaması, dolandırıcılık niyeti olmasa bile o sitenin güvenilir olamayacağı anlamına gelir. Sitenin adres, şirket ve telefon bilgileri de kontrol edilmeli. Sitenin sağlam bir altyapı sağlayıcıyla çalışıyor olması da güvenilir olduğunu gösterir. Yazıyorsa sitenin altındaki altyapı sağlayıcı firma ismine bakılabilir" diyor. Ayrıca her ne sebeple olursa olsun, telefonda veya mesajla kimseye kredi kartı bilgisi verilmemesi gerektiğinin altı çiziliyor. Uzmanlar, "Sosyal medya üzerinden alışveriş yapılacaksa ya kapıda ödeme seçeneği tercih edilmeli ya da sanal kart kullanılmalı. İnanılmayacak kadar büyük bir indirim söz konusuysa o siteden derhal çıkılmalı" tavsiyesinde bulunuyor.e-ticaret sitelerinden alışveriş yapan bazı tüketicilerin, "Süper/Şahane/Efsane Cuma" olarak ifade edilen kampanya dönemlerinde daha da artan "indirim kuponu" ve "bedava hediye çeki" vaatleriyle bazı özel bilgiler ile kredi kartı şifreleri ele geçiriliyor. Tüketicilerin bu dönemlerde alışverişe olan ilgisini tespit eden dolandırıcıların "Formu doldurun, X mağazasından yüzde 50 indirim kazanın" ya da "Bedava ürün kazanmak için telefonunuza gelen kodu girin" şeklinde mesajlar gönderdiği, bazı vatandaşların bu yolla özel ve kredi kartı bilgilerinin çalınabildiği kaydedildi.Sahte kargo takip mesajları da öne çıkan dolandırma yöntemlerinden biri. Ünlü e-ticaret sitelerini veya teslimat firmalarını taklit ederek vatandaşa mesajlar gönderiyorlar. Bu mesajlardaki bağlantılara tıklamak, kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmesine yol açabiliyor. TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO'su Cenk Çiğdemli, "İndirim dönemlerinde siber çeteler sahte, paravan e-ticaret siteleri oluşturarak tüketicileri tuzağa çekmeye çalışıyor" dedi.web sitesinin gerçek olup olmadığını birkaç kez kontrol edin.Sitenin sağlam bir altyapı sağlayıcıyla çalışıyor olması da güvenilir olduğunu gösterir.Her ne sebeple olursa olsun, telefonda veya mesajla kimseye kredi kartı bilgisi verilmemeli.Sosyal medya üzerinden alışveriş yapılacaksa ya kapıda ödeme seçeneği tercih edilmeli ya da sanal kart kullanılmalı.Ürünün diğer sitelerdeki fiyatına da mutlaka bakılmalı.İnanılmayacak kadar büyük bir indirim söz konusuysa o siteden derhal çıkılmalı.Alışverişi kendi cihazlarınızla yapın.Halka açık Wi-Fi noktalarından alışveriş yapmamaya çalışın.Kredi kartı veya sanal kredi kartı kullanın.Limiti sınırlanmış sanal kredi kartı kullanın.Güvenlik yazılımınız güncel olsun.Alışverişten sonra ekstrelerinizi kontrol edin.