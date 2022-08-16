Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Vatandaş akın akın Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ne koştu: Tam 7 kat ciro!
Giriş Tarihi: 16.8.2022 11:48 Son Güncelleme: 16.8.2022 12:32

Vatandaş akın akın Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ne koştu: Tam 7 kat ciro!

AA
Vatandaş akın akın Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’ne koştu: Tam 7 kat ciro!

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından başlatılan indirimli satış kampanyasının ilk gününde, vatandaşların yoğun talebiyle karşılaşılırken, yaklaşık 7 kat ciroya ulaşıldı. Tarım Kredi'den yapılan açıklamada, indirim kampanyasının daha fazla üründe ve daha yaygın market ağında uygulanabilmesi için çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından başlatılan indirim kampanyası vatandaş tarafından büyük ilgi gördü. Tarım Kredi indirimin ilk gününde 7 kat ciroya ulaştığını bildirdi.

Tarım Kredi'den yapılan açıklamada, ortaklarından aldığı doğal ve kaliteli ürünleri aracısız şekilde vatandaşlara ulaştıran Tarım Kredi'nin, enflasyonla mücadele çalışması kapsamında 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla 1400 satış noktasında 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirimli satışlara başladığı anımsatıldı.

Son dakika: Ucuz gıda satışlarına vatandaştan yoğun ilgi; Sırada et indirimi var

"DAHA FAZLA ÜRÜNDE VE DAHA YAYGIN MARKET AĞINDA UYGULANACAK"

Gıda ürünlerinde yaşanan fiyat dalgalanmalarının önlenmesi ve piyasaya arz konusunda sıkıntı yaşanan ürünlerin tedariki amacıyla hizmet veren Tarım Kredi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatıyla başlattığı indirim kampanyasının daha fazla üründe ve daha yaygın market ağında uygulanabilmesi için çalışmalarına devam ettiği vurgulanan açıklamada, kampanya kapsamında ilk etapta indirim uygulanan ürünler makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçeği yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi olarak sıralandı.

"VATANDAŞLAR BÜYÜK TEVECCÜH GÖSTERDİ"

Tarım Kredi'nin, indirimli satış kampanyasının ilk gününde yaklaşık 7 kat ciroya ulaştığı aktarılan açıklamada, "İndirimin uygulanmaya başlandığı ilk gün, vatandaşlar kampanyaya büyük teveccüh gösterdi." ifadesine yer verildi.

"ÜLKE EKONOMİSİNE VE VATANDAŞLARIN BÜTÇESİNE KATKI SAĞLAMA BİLİNCİYLE HAREKET EDİYORUZ"

Açıklamada, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin hem üreticilerin hem de tüketicilerin beklentilerini karşılarken ülke ekonomisine ve vatandaşların bütçesine katkı sağlama bilinciyle hareket ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ÇALIŞMALARIMIZI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ"

"Tarım Kredi Kooperatif Marketleri gelecek dönemlerde de imkan ve fırsatları kullanarak yeni indirim kampanyalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak enflasyonla mücadele kapsamında gerçekleştirdiğimiz indirim kampanyamıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.

Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olarak, vatandaşlarımızın bu ilgisine layık olmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Vatandaş akın akın Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ne koştu: Tam 7 kat ciro!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA