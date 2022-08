SON DAKİKA SIRADA ET İNDİRİMİ VAR

Temel tüketim maddelerinin ardından bir diğer indirim de ette uygulanacak. Ette yüzde 35'i bulması beklenen indirim için Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından temin edilecek olan et ürünleri, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hızlıca raftaki yerini alacak. Kasap bölümü olmayan marketlerde ise en kısa zamanda kasap reyonu açılması sağlanarak buralarda ESK'nın ürünleri satışa çıkarılacak. Et ürünlerindeki indirimin duyurusu ayrıca yapılacak.