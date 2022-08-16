Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde dün başlatılan indirimli satışlar ülke genelinde büyük ilgi gördü. İndirimi dört gözle bekleyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde ülke genelinde 1.400'e yakın noktada bulunan Tarım Kredi Marketleri'ne akın etti. Temel ihtiyaç maddelerini uygun fiyatlardan almak isteyen vatandaşların yoğun ilgisiyle küçük çaplı izdihamların yaşandığı marketlerde, sarı etiketli ürünler adeta kapışıldı.
Fiyatları düşen ürünlerden birden çok alan vatandaşların yüzleri güldü. İndirimli fiyatlardan memnun olduklarını dile getiren vatandaşların alışveriş yaptığı reyonda azalan ürünler depolardan gelen ürünlerle desteklendi.
Kasalarda uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar indirimli ürünleri almak için raflarda adeta bir birileri ile yarıştı. Yurt genelinde Tarım Kredi Kooperatifi'nin tüm şubelerinde neredeyse kuyruklar oluştu. Dün uygulanmaya başlayan fiyatlardaki düşüşler bölgelere göre farklılık gösterirken, fiyatlardaki indirim oranı yüzde 30'lara ulaştı.
Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, şeker, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, bal, zeytin çay, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya ve bebek bezinde indirim uygulandı.
GÖZLER ZİNCİR MARKETLERDE
İndirim uygulanan ürünler arasında yer alan yarım yağlı sütün fiyatı 14.75 TL'ye düştü. 2 litre zeytinyağının fiyatı 117.90'a gerilerken, kuru soğanın fiyatı 7.95'ten 5.95'e indi. 1 kilogram fasulyenin fiyatı 30.45'ten 23.50'ye, 1 kilo çay ise 66.90'dan 59.90'a düştü. Temizlik ürünlerinde de ciddi indirim yapıldı. 5 kilo toz deterjan 78.90 yerine 64.90'a satıldı. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine yansıyan yüzde 30'a varan indirimli fiyatların ardından, zincir marketlerde de indirim uygulanması bekleniyor.
SON DAKİKA SIRADA ET İNDİRİMİ VAR
Temel tüketim maddelerinin ardından bir diğer indirim de ette uygulanacak. Ette yüzde 35'i bulması beklenen indirim için Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından temin edilecek olan et ürünleri, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hızlıca raftaki yerini alacak. Kasap bölümü olmayan marketlerde ise en kısa zamanda kasap reyonu açılması sağlanarak buralarda ESK'nın ürünleri satışa çıkarılacak. Et ürünlerindeki indirimin duyurusu ayrıca yapılacak.
SEVİNÇLE KARŞILAYAN VATANDAŞTAN ÇAĞRI: DİĞER MARKETLER ÖRNEK ALSIN
ADANA: Gökhan Doğan: Vatandaşların mağdur olmaması için indirim yaptıran Başkan Erdoğan, oynanan bu oyunu da bozdu. Fatih Demirci: Uygun fiyata ürün almak için geldim. Fiyatların düşmesi bizim yararımıza.
DİYARBAKIR: Natiye Demir: Yapılan indirim ev ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak. Medine Aslan: Bizi zorda bırakmayan devletimizden Allah razı olsun. Süleyman Akpınar: İndirim bize nefes aldıracak. Diğer marketlerin de indirime gitmesini bekliyoruz.
ANTALYA: Necla Erbaş: İndirimin devam etmesini ve diğer marketlerinde katılmasını bekliyoruz. Tahsin Çelik: Bu indirim çok iyi geldi. Bu sıkıntılı süreci ülke olarak omuz omuza vererek aşmalıyız.
İSTANBUL: Duran Murat Polat: İndirimin diğer zincir marketlerde de yansımasını umut ediyoruz. Bircan Baranoğlu: Fahiş fiyat artışlarına karşı yapılan indirim düzenlemesi bizi umutlandırdı. Erdoğan Botanoğlu: İndirimden memnunuz ama bunun geniş ürün yelpazesinde olması daha iyi olur.
Hayriye Yılmaz: İndirim için markete koştuk. İndirimle beraber mutfaktaki yangın azalmış oldu. Hamiyet Gezici: Zincir marketler psikolojimizi bozdu. Cumhurbaşkanımızın bu müjdesi fiyatların düşeceği konusunda bizi umutlandırdı.
SİVAS: Niyazi Karapınar: Alışverişlerimi buradan yapıyorum. Sattığı ürünün arkasında duruyor. Turan Yaşar: Ürün kalitesinden ve fiyatlardan çok memnunum.
MUĞLA: Dilek Akçay: İndirim iyi oldu. Sepetimizi doldurduk.
GAZİANTEP: Bilal Kara: Bu marketlerin, kenar semtlerinde daha çok açılması lazım. Ahmet Erdoğan (49): İndirim haberini alınca çok sevindik. Diğer marketlerden de bekliyoruz. Hatice Erçelik: Evde en çok kullandığımız ürünlere indirim gelmiş.
ŞANLIURFA: Mehmet Bayat: Birçok üründe indirim yapıldı. Bu indirimlerin kapsamın genişletilip çoğaltılmasını istiyoruz. Mehmet Samancı: Burada herkese göre ürün var. Teşekkür ederiz. Ali Horzum: Tarım Kredi Mfiyatları diğer marketlere örnek olsun. Ali Çelik: İndirim vatandaşları rahatlattı. Devam etmesini istiyoruz.
Haber: Ziya RAMOĞLU-Hüseyin KAÇAR-Tolga YANIK- Erdoğan ÖZTÜRK-Ertan GÜRCANER-Fatma Nur AKKİŞİ-Hayrettin ŞAŞMAZ-Mehmet BONCUK-Mehmet YILDIRIM-Lütfü YALGI-Lütfü YALGI-İhsan TUNÇOĞLU-Furkan NEHRİ-Hasan ÇAKMAK-Recep ÇİRİK-Mehmet AVŞAR-ŞabanYILMAZ-Mustafa BAKIRHAN-Mustafa KAYA-Özgür ÖZDEMİR-Rana BÜYÜKTAŞ