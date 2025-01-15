İngiliz devle en büyük depolama tesisi geliyor

Türkiye depolama alanında yeni yatırımlara hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın (ETKB) 2024-2028 Stratejik Planı'nda kümülatif batarya depolama kapasitesinin 2024'te bin megavat seviyesinden 2028'de 10 bin megavata çıkarılması hedefleniyor. Bu hedef, yenilenebilir enerji üretimindeki dalgalanmaları engelleyerek enerji arz güvenliğini sağlamayı amaçlıyor. Aynı zamanda enerji sektörü daha esnek ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşacak.

RÜZGÂRIN YÜZDE 6'SI

2000 yılından bu yana yenilenebilir enerji sektörüne adım atan Polat Enerji, beş rüzgâr enerji santrali ile toplamda 752.7 megavat kurulu güce ulaştı. Türkiye'nin kurulu rüzgâr enerjisi gücünün yaklaşık yüzde 6'sına ulaşan firma şimdi de yeni bir yatırımla Türkiye'nin en büyük enerji depolama anlaşmasına imza attı. Firma, Rolls-Royce ile 132 MWh kapasiteli bir depolama tedarik işbirliğine gidecek.

ALMANYA'NIN 10'DA BİRİ

Yeni yatırımla ilgili SABAH'ın sorularını yanıtlayan Polat Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Neşet Özgür Cireli, Rolls Royce firmasını seçmelerinde 20 yıllık garanti vermelerinin etkili olduğunu belirtti. Dünyada şebeke ölçekli enerji depolamada Çin ve ABD'nin açık ara önde olduğunu belirten Cireli, "Şu anda Çin 27.1 GW kapasiteye sahip. ABD 15.8 GW düzeyinde. Onun dışında ilginç bir şekilde yüksek bir ihtiyaca sahip olan Almanya'nın depolama kapasitesi ise 1.7 GW düzeyinde. Biz tek başımıza Almanya'nın, yüzde 10'u kadar yapıyor olacağız" dedi.

KOMŞU İLE BAĞ

Avrupa'da başta Macaristan ve Romanya olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerine odaklandıklarını belirten Cireli, bu coğrafya dışında ciddi olarak ABD piyasası ile ilgilendiklerini de vurguladı. Yunanistan'da sınırın hemen ardında Dedeağaç'la Türkiye tarafında 3-4 proje ile sembolik bir adım üzerinde de planları olduğunu belirten Neşet Özgür Cireli, "Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Adnan Polat'ın Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Yunanistan İş Konseyi Başkanı olması önemli. Yunanistan'da çok sıkı temaslarımız var. Yunanistan-Türkiye sınırı yakınında projelerle iki ülkeyi sembolik olarak birbirine bağlama gibi bir düşüncemiz var" değerlendirmesinde bulundu.