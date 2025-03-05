İş sağlığı güvenliğinde tek sınav şartı kalktı

İŞ sağlığı ve güvenliği sınavlarında tek sınav şartı kaldırılırken, her ders sonunda test yapılması uygulamasına geçilecek. 10'dan az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi uzaktan verilebilecek. İş sağlığı ve güvenliği alanında önemli değişiklikler yapan yönetmelikle ilgili bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "İşveren veya işveren vekillerinin eğitimine erişimini kolaylaştırmak amacıyla daha fazla kurum ve kuruluşa eğitimi verebilme yetkisi verilecek. Eğitim sonunda yapılan tek sınav şartı kaldırılırken, eğitim içeriğinde her ders sonunda test yapılması sağlanarak eğitimin etkinliği artırıldı. Aynı ilde birden fazla az tehlikeli sınıf işyeri bulunan işverenleri, bu iş yerlerinin tamamında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilecek" dedi.