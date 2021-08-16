İŞKUR Çalışma Ve Mesai Saatleri: 2022 İŞKUR Merkezleri Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? Cumartesi Çalışıyor Mu?

İŞKUR kısaltması ile de anılan ve ülkemizdeki istihdamın korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlayan, düzenleyen Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü hakkında en çok merak edilen konuların başında 2022 çalışma saatleri geliyor. İş bulunması, danışmanlık hizmetlerinden yararlanılması, kurslar ile programlara kayıt yaptırılması ve işsizlik maaşı için gerekli olan bütün işlemlerin gerçekleştirildiği bu devlet kurumunun hafta içi/hafta sonu çalışma günleri ve saatleri bilgisi, yolu buraya düşecek olan vatandaşların araştırdığı başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Bunun nedeni ise, öğle arası molasına denk gelmeden İŞKUR mesai saatleri içerisinde işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde tamamlamak.

Sizler için hazırladığımız haberimizden, 2022 İŞKUR mesai saatleri hakkında bilgi edinebilir; kurumun kaçta açılıp kaçta kapandığını ve hafta sonu ile resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

İŞKUR ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İŞKUR merkezleri, sabah 08.30'da açılıyor ve mesaiye başlıyor.

Ülkemizin her yerinde bu saatte işleme başlanmış olsa da, yoğunluktan dolayı işlemlerin aksadığı durumlar olabiliyor. Bilindiği gibi, bazı işlemler devlet kurumlarına gitmeye gerek kalmadan E Devlet üzerinden halledilebiliyor. Yoğunluğa girmeden, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e Devlet üzerinden de işlemlerinizin bir kısmını gerçekleştirebilirsiniz. Eğer, yapacağınız işlem e-Devlet üzerinden gerçekleşmiyorsa erkenden kuruma gitmenizi tavsiye ederiz.

E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR ÖĞLE ARASI TATİLİ SAAT KAÇTA?

Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili 12.30 ile 13.30 arasında yapılıyor. Bu zaman aralığında İŞKUR merkezleri işlem kabul etmiyor.

İŞKUR ŞUBELERİ KAÇTA KAPANIYOR?

Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, 17.00'ye kadar sürüyor.

İŞKUR HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Devlet daireleri oldukları için hafta sonu kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri çalışmamaktadır.

RESMİ TATİL GÜNLERİ AÇIK MI?

İŞKUR hizmet merkezleri, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

İŞKUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya yolu) No:42 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunmaktadır.

Ayrıca 0312 216 30 00 – 216 30 01 telefon numaraları veya 0312 435 2927 numaralı faks ile ulaşabilirsiniz.