İsrail destekçisi markalar değer kaybediyor

McDonald's, Starbucks ve daha birçok marka katil İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle boykot ediliyor. Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim itibarıyla büyük artış gösteren bu boykot hareketi ile markalar ciddi değer kaybı yaşıyor. McDonald's, 2024'ün ikinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Şirketin küresel karşılaştırılabilir satışları bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 azaldı. Böylece şirketin satışlarında 2020'nin son çeyreğinden bu yana ilk kez düşüş kaydedildi. Bilanço açıklamasında, "Orta Doğu'daki savaşın devam eden etkisi ve Çin'deki olumsuz karşılaştırılabilir satışlar, Latin Amerika ve Japonya'daki karşılaştırılabilir olumlu satışlarla dengelendi" değerlendirmesi yer aldı. Geçen senenin ikinci çeyreğinde 3.15 dolar olan şirketin hisse başına karı da 2024'ün ayını döneminde 2.80 dolara geriledi.ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışları, nisan-haziran döneminde yüzde 3 düştü. Şirketin Kuzey Amerika'daki satışları yüzde 2 ve uluslararası satışları yüzde 7 geriledi. Starbucks'ın toplam net geliri, nisan-haziran döneminde yüzde 0.6 azalışla 9.11 milyar dolara indi. Kahve zinciri, geçen yıl Orta Doğu'daki mağazalardaki satışların olumsuz etkilenmesi nedeniyle yıllık satış tahminini düşürmüştü.