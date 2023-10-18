İsrail hesap vermeli

İsrail'in Gazze'de, insanlık ve savaş suçu işleyerek bir hastaneye gerçekleştirdiği saldırı, piyasalarda da tansiyonu yükseltti. Bölgede çatışmaların yayılacağı endişelerinin güçlenmesi altın ve petrol fiyatlarını yukarı çekerken, borsalarda satışlar hızlandı.Hastaneye yapılan saldırının ardından yatırımcıların İran ve başka ülkelerin de çatışmalara dahil olabileceğinden endişelenmesiyle petrol fiyatları keskin yükseldi. Bölgede olası arz kesintileri görülebileceği yönünde endişelerin ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.5'ten fazla artarak 92.5 doların üzerine çıktı.Güvenilir liman arayışlarının hızlanmasıyla birlikte altın fiyatları da 1 ayın zirvesine çıktı. Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda yüzde 1.5'e yakın yükselerek 1.950 dolar sınırına dayandı. Altın fiyatları iç piyasada doların 28 lirayı geçerek rekor kırmasının da etkisiyle yükseldi. Gram altın yüzde 1.5'lık yükselişle 1.755 lira ile tarihi rekor kırarken, çeyrek altın 2 bin 985 lirayı gördü.İsrail'in saldırısının risk algısını güçlendirmesinin etkisiyle borsalarda da satış baskısı gözlendi. Borsa İstanbul'da endeks gün içerisinde yüzde 3'ten fazla gerileyerek 7.900 puanın altına geriledi. Ortadoğu'daki gerilimin yanı sıra, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin fiyatlamalar da belirsizlikleri artırıyor. Artan enflasyon endişeleri Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara yönelik fiyatlamaları da etkilemeyi sürdürürken, bankanın yüzde 92 ihtimalle gelecek ay politika faizini sabit tutacağının öngörülmesine karşın, aralık ve ocaktaki toplantılarda faiz artırım ihtimali güçleniyor.Avrupa doğalgaz fiyatları, Ortadoğu'daki karışıklığın genişleyebileceğine dair artan risklerle yüzde 5.8 arttı. Analistler, İran'ın denkleme dahil olabileceğine ilişkin endişelerin tedirginliği artırdığını belirterek, Gazze'ye kara harekatı riskinin de piyasaaları olumsuz etkilediğine işaret etti.Masumsivillerin, yaralıları tedavi eden sağlık görevlilerinin, kadın ve çocukların hedef alındığı insanlık dışı saldırıların en acısını yaşıyoruz. Daha doğrusu, hep birlikte çaresizce izliyoruz. Çatışmaların başından bu yana sivillerin acımasızca hedef alınmasının, insanlık ve hukuk katliamının, vahşetin hesabını, tüm insanlık olarak yıllarca ödeyeceğiz... Sözün bittiği yer...Yüreğimiz yanıyor.İsrail'ininsanlık dışı saldırılarının artık sonu gelmeli! İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu hastaneyi vuran zalim İsrail'i lanetliyoruz. İslam Dünyası'nı ve uluslararası aktörleri bu insanlık dışı saldırılara karşı durmaya ve mazlum Filistinlilerin yanında durmaya çağırıyoruz. Bu zulme sessiz kalan ve bu insanlık dışı muamelelere seyirci kalan herkes bu barbarlığa ortak olacaktır.İsrail'in, içerisinde masumların, çocukların, kadınların, hastaların bulunduğu Gazze'deki el-Ehli Babtist Hastanesi'ni bombalaması insanlık tarihine kara leke olarak geçti. İnsanlık dışı saldırıların bir an önce durdurulması gerekir. Daha önce de söylediğimiz gibi, Filistin halkı yok edilemez; Filistin halkı ölüme terk edilemez.Sivilleri direkt hedefalan, hastaneleri,okulları vurarakmasumlarayaşam hakkı tanımayanbir zihniyetinuluslararasıhukuk önünde ve vicdanlardahesap vermesi elzemdir.İsrail'in gelmiş olduğunokta, artık soykırım amacınınve maksadının apaçıkresmidir.Çocukların, kadınların, masumların bulunduğu bir hastanenin vurulması caniliktir. İnsanlık tarihinin kara bir lekesidir. İsrail'in saldırılarına karşı, Gazze'de insanlık son nefesini vermeden, bu vahşeti durdurmak için herkes ortak tavır almalı.İnsanlığın, uygarlığın dibe vurduğu noktadayız. İsrail'in insanlık değerlerini ve uluslararası hukuku hiçe sayarak Gazze'de hastane vurması katliamdır, savaş suçudur. Sivilleri, bir toplumun en savunmasız masum kesimleri olan çocukları, kadınları ve yaşlıları hedef alan bu cani saldırıyı şiddetle kınıyorum.