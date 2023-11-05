İsrail ürünleri boykotu Anadolu’yu sardı

Gazze'de Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği vahşete karşılık Türkiye'de İsrail ürünlerine yönelik başlatılan boykota destek çığ gibi büyüyor. Son olarak AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İsrail menşeli ürünlerin boykot edilmesi çağrısı yaptı. Paylaşımında vatandaşları boykota destek vermeye çağıran Kabaktepe, "AK Parti İstanbul teşkilatları tüm kademeleri ile Filistin'in yanında, insanlık suçu işleyen katil İsrail'in karşısındadır. İsrail'in işlediği kabul edilemez suçları, İstanbul'daki 24 ilçe belediyemiz ile boykot ediyor ve belediye iştiraklerimizde hiçbir İsrail menşeli ürün kullanmıyoruz. Ayrıca tüm vatandaşlarımızı kartopu etkisi yapacak olan bu boykot çağrısına desteğe davet ediyorum" dedi.Bünyesindeki önemli iştiraklere ve sosyal tesislere ev sahipliği yapan İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ise şu ana kadar boykotla ilgili herhangi bir çağrı gelmemesi dikkat çekiyor. Yine birçok CHP'li belediyenin boykot konusundaki sessizliği sürerken AK Parti'nin yönettiği belediyelerden ise İsrail ürünlerine yönelik boykot açıklamaları birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Sosyal tesislerimizde İsrail menşeli ürünlerin satışı yapılmamaktadır" derken, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Zalim İsrail'in ülkemizde satmış olduğu tüm ürünleri boykot ediyoruz" sözleriyle boykota destek verdi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Filistin'in yanında zalimlerin karşısındayız, belediyemize ait sosyal tesislerde işgalci İsrail'e ait markaların ürünleri satılmamaktadır" açıklamasında bulundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yozgat Belediyesi ve daha birçok belediye boykota destek veren açıklamalarda bulundu.Öte yandan Rize ve Giresun belediyelerine ait sosyal tesis ve marketlerde, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışı yasaklandı. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da kurumlarına ait tüm merkezlerde İsrail destekli ürünlerin satış ve kullanımının yasaklandığını bildirdi.