İşsizlik Fonu’ndan daha kolay yararlanılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşsizlik Sigorta Fonu'ndan yararlanma şartlarını daha da kolaylaştıracak. Bakan Vedat Işıkhan, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma şartlarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Çalışmaların "İşsizlik ödeneğinin süresi", "İşsizliği ödeneği primi", "ödenek miktarı ve kesintiler" başlıkları üzerinden yapıldığı öğrenildi.Hükümet, fondan yararlanma koşullarında daha önce de düzenlemeler yaptı. Başvurular elektronik ortama alınarak fona erişim kolaylığı sağlandı. Hesaplama yöntemi değiştirilerek ödenek tutarında yaklaşık yüzde 12'lik bir artış gerçekleştirildi. Son 120 gün kesintisiz çalışma şartından esneklik sağlanarak hak ediş koşulu kolaylaştırıldı. Kısmi süreli çalışanların da işsizlik sigortası kapsamına alınması sağlandı. Yılbaşında yapılan mevzuat değişikliğiyle kısa çalışma ödeneğine hak kazanmak için gereken kısa çalışma başlama tarihinden önceki üç yıl içerisinde 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olma şartı 450 güne düşürüldü. İşsizlik ile kısa çalışma ödeneği arasında hak sahipliği üzerinden var olan bağ kaldırıldı.Son 4 ay 2024 yılına ait asgari ücretle çalışan ve işsizlik ödeneğini hak edenlere 7 bin 940 TL ödeme yapılıyor. Son 4 ay 25 bin TL bandından çalışanlara 9 bin 924 TL, yine 41.000,00 TL bandından çalışanlara ise 15 bin 880 TL işsizlik ödeneği ödeniyor.Ağustos 2024 verilerine göre; İşsizlik Sigortası Fonu'ndan menkul kıymet ve nakit fon varlığı ise 1 Eylül itibarıyla 290 milyar 733 milyon 870 bin TL'ye ulaştı. Fondan ilk sekiz ayda 3 milyon 146 bin 794 kişiye, 21 milyar 883 milyon 212 bin TL ödeme yapıldı. Mart 2002 tarihinden 1 Eylül 2024 tarihine kadar işsizlik ödeneğine 20 milyon 152 bin 203 kişi başvururken, 10 milyon 937 bin 444 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 91 milyar 385 milyon 684 bin 163 TL ödeme yapıldı.