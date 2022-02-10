İşsizlik ödeneği: en az 2137 lira, en çok 4272 lira

1-İşsizlik ödeneği almanın şartları nelerdir?

Kendi istek, kusuru dışında işsiz kalmak, hizmet akdinin sona ermesinden önceki 120 gün hizmet akdine sahip olunması, son üç yılda 600 gün süreyle sigorta priminin ödenmiş olması gerekiyor. Sözleşmenin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvuruda bulunması zorunluluğu var. Bu süre aşıldığı takdirde alınacak maaş süresi de o kadar düşüyor. Yani 10 ay maaş alacak bir sigortalı eğer 2 ay geç başvurursa 8 ay maaş alıyor. Kendi isteğiyle işten ayrılanlar alamıyor.