İstanbul Havalimanı 100’ler kulübüne girdi

İstanbul Havalimanı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'ncü yılına hitaben 2023 yılı sonunda hizmet vereceği 100'üncü havayolu şirketi Çinli Air China oldu.

Tayland'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Thai Airways uçuşlara başlamasıyla 99'uncu havayolu şirketine hizmet veren İstanbul Havalimanı'na havayolu şirketlerinin ilgisi devam ediyor. Edinilen bilgiye göre havalimanından uçuş yapacak 100'üncü havayolu şirketi Çinli Air China ilk etapta Pekin'den İstanbul'a karşılı sefer düzenleyeceği öğrenildi. Çinli havayolu şirketinin kısa bir süre içerisinde İstanbul Havalimanı'ndan uçuşlara başlayacak.