İstanbul Havalimanı Avrupa başkentlerini geride bıraktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama bin 488 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu bildirdi. Bakan Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 9-15 Eylül tarihlerinde Avrupa'daki havalimanlarında gerçekleşen havacılık istatistiklerinin yer aldığı Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımız Amsterdam, Paris ve Londra gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Günlük ortalama 949 uçuş gerçekleştiren Antalya Havalimanı ise aynı listede 10. sırada yer aldı" dedi. Uraloğlu, küresel ölçekli 25 havalimanı içerisinde ise ortalama 747 günlük uçak kalkışının gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'nın dünya genelinde de 7. sırada yer aldığına dikkat çekti. Rapora göre Türkiye'nin günlük ortalama 3 bin 735 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Uçuş yoğunluğundaki başarımız uçuşlardaki gecikme sürelerinde de devam etti. Raporda EUROCONTROL hava sahası uçuş başına ortalama 2.27 dakikalık bir gecikme süresi elde ederken Türk hava sahamız ise uçuş başına sadece 0.5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri oldu" diye konuştu.