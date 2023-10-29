İstanbul Havalimanı beş yaşını doldurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, dünya havacılığının lideri İstanbul Havalimanı'nın 5 yaşında olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Uraloğlu, "29 Ekim 2018'den bu yana 242 milyon 371 bin 576 yolcuya hizmet verildi. 1 milyon 640 bin 977 uçak trafiği gerçekleşti. Dünyanın hayranlıkla takip ettiği, Avrupa'nın rekorlar sahibi Türkiye'nin gururu İstanbul Havalimanı ile Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye Hızlanıyor" dedi.Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen tören programının açılışını yapan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın CEO Vekili Selahattin Bilgen, Cumhuriyet'in 100. yılıyla İstanbul Havalimanı'nın da hizmete alınışının beşinci yılını kutladıklarını söyledi. Havalimanının inşaat aşamasından açılış dönemine, açılıştan da operasyonlara geçiş sürecine kadar farklı aşamalarda zorluklarla hep birlikte mücadele edilerek bugünlere gelindiğini dile getiren Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın salgının ardından dünyada en hızlı toparlanan havalimanı olduğunu kaydetti.Bilgen, yolcu sayısında 3 yıldır üst üste Avrupa'nın zirvesinde olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Benzersiz mimarimiz, güçlü altyapımız, üstün teknolojimiz ve her şeyden önce gurur duyduğumuz insan kaynağımız, sunduğumuz üst düzey yolculuk deneyimimizin yanı sıra sürdürülebilirlik çalışmalarımızla da İGA İstanbul Havalimanı bugün Avrupa'nın en yoğun, dünyanın en önemli aktarma merkezlerinden olmuş durumda."