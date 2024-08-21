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Giriş Tarihi: 21.8.2024 15:41 Son Güncelleme: 21.8.2024 15:41

İstanbul Havalimanı, en bağlantılı havalimanları arasında ilk sırada yer aldı

İstanbul Havalimanı, 2024 yılının ilk 6 ayında 316 direkt uçuş noktasına ulaşım sağlayarak en bağlantılı 20 havalimanı arasında ilk sırada yer aldı.

AA
İstanbul Havalimanı, en bağlantılı havalimanları arasında ilk sırada yer aldı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, İstanbul Havalimanı, 2024 yılının ilk 6 ayında 316 direkt uçuş noktasına ulaşım sağlayarak en bağlantılı 20 havalimanı arasında ilk sırada yer almasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İGA İstanbul Havalimanı olarak, 2024 yılının ilk 6 ayında 316 direkt uçuş noktasına hizmet vererek en bağlantılı 20 havalimanı arasında ilk sırada yer almanın gururunu yaşıyoruz. İnanılmaz ekibimiz ve paydaşlarımız sayesinde İstanbul küresel bağlantının kalbinde yer almaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Havalimanı, en bağlantılı havalimanları arasında ilk sırada yer aldı
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