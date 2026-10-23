İstanbul Havalimanı İngilizleri solladı

Küresel bağlantı gücünde dünya lideri İGA İstanbul Havalimanı, uluslararası alandaki başarılarına yenisini ekledi. Yaklaşık 100 yıllık geçmişiyle küresel havacılık sektörünün önde gelen veri ve analiz kuruluşları arasında yer alan OAG tarafından hazırlanan "Megahubs 2026" raporunda Londra Heathrow'u geride bırakarak "dünyanın bağlantı gücü en yüksek havalimanı" seçilen İGA İstanbul Havalimanı'nın ödülünü, Frankfurt'ta düzenlenen Routes World 2026 kapsamında İGA İstanbul Havalimanı Havacılık Geliştirme Direktörü Fırat Ocak aldı.

DÜNYANIN ÖNCE GELENLERİ

Dünyanın önde gelen hava yolları, havalimanları ve destinasyonlarından karar vericileri bir araya getiren etkinlikte takdim edilen ödül, İstanbul'un küresel hava ulaşımındaki stratejik konumunu ve İGA'nın uluslararası bağlantı gücünü bir kez daha tescilledi. OAG tarafından her yıl yayımlanan "Megahubs" raporu, dünyanın önde gelen havalimanlarını uluslararası uçuş bağlantıları açısından değerlendirerek küresel ölçekte sıralıyor. Yılın en yoğun gününde planlanan uluslararası uçuş bağlantıları ile havalimanlarının hizmet verdiği destinasyon sayısını esas alan bağlantı endeksi, havalimanlarının küresel hava ulaşım ağındaki konumunu ortaya koyuyor.

4. PİSTLE BİR AYDA 284 TON YAKIT TASARRUFU SAĞLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 18 Eylül'de hizmete açılan 4. ana pistten 15 Ekim'ek adar 1.738 kalkış gerçekleştirildiğini belirterek, uçuşlarda yaklaşık 284 ton yakıt tasarrufu ve 897 ton karbondioksit emisyonu azaltımı hesaplandığını bildirdi. Uraloğlu, "Söz konusu uçuşlarda alternatif pist kullanımına kıyasla 22 bin 453 deniz mili rota kısalması sağlandı" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör