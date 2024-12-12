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Giriş Tarihi: 12.12.2024 16:22 Son Güncelleme: 12.12.2024 16:40

İstanbul Havalimanı uçuş yoğunluğunda Avrupa'da ilk sırada

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) 2024 yılı kasım ayı hava trafik verileri belli oldu. Buna göre, İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 339 uçuş ile Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak açıklandı.

İstanbul Havalimanı uçuş yoğunluğunda Avrupa’da ilk sırada

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), resmi internet sitesinden EUROCONTROL'ÜN 2024 yılı kasım ayı hava trafik verilerini yayımladı. İstanbul Havalimanı, Londra Heathrow ve Amsterdam Schiphol Havalimanlarını geride bıraktı.

THY AVRUPA'DA BİRİNCİ SIRADA

Hava Trafik Operasyonları Kasım 2024 Raporu'ndaki istatistiklere göre, kasım ayında, Ankara ACC günlük ortalama 3 bin 830 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun 4'ncü Hava sahası kontrol merkezi (ACC) oldu. Söz konusu dönemde Türk Hava Yolları (THY) Avrupa'da günlük ortalama 1347 uçuş ile Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu listesinde 2'nci sırada yer alırken, Pegasus Havayolları ise 11'inci sırada yer aldı.

İSTANBUL HAVALİMANI, LONDRA'YI GERİDE BIRAKTI

2024 Yılı kasım ayında, Avrupa'daki en yoğun havalimanları sıralamasında ise İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 339 uçuş ile ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı, Londra Heathrow ve Amsterdam Schiphol Havalimanlarını geride bıraktı.

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İstanbul Havalimanı uçuş yoğunluğunda Avrupa'da ilk sırada
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