İstanbul Havalimanı yüzde 22,4 artışla zirvede

'Mega Havalimanlar' kategorisinde yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı ise 2019 yılı Nisan ayı ile 2024 yılı Nisan ayı kıyaslandığında yüzde 13,2'lik yolcu sayısı artışı ile ikinci sırada, aynı kategoride yer alan Antalya Havalimanı ise yüzde 8,6'lık artış ile 5. sırada yer aldı. 'Medium Havalimanlar' Kategorisi'nde ise Erzurum Havalimanı 2023 yılı Nisan ayına kıyasla 2024 yılı Nisan ayında yolcu sayısını yüzde 43,2 yükseltirken, 'Small Havalimanlar' kategorisindeki Siirt Havalimanı da 2019 yılı Nisan ayına kıyasla yolcu sayısını yüzde 220 oranında yükseltti ve kategorisinde en çok yolcu sayısını artıran havalimanları arasında birinci sırada yer aldı. Yapılan değerlendirmede 2023 yılı nisan ayına göre yapılan kıyaslamada Türkiye'deki havalimanlarından seyahat eden yolcu sayısının Nisan ayı baz alındığında yüzde 19 oranında artış gösterdiği vurgulandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin açıkladığı veriler ışığında en çok yolcu sayısında artış yaşanan havalimanı olmasının Türkiye açısından büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Ayrıca Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin 2023 Nisan ayı ile 2024 yılı Nisan ayı verileri karşılaştırdığı istatistiklere göre İstanbul Havalimanımız Londra Heathrow Havalimanı'nın ardından 6 milyon 593 bin 92 yolcu ağırlayarak yüzde 10,5 artış ile Avrupa'nın en yoğun ikinci havalimanı oldu. İstanbul Havalimanımızı Paris, Amsterdam ve Madrid Havalimanları takip etti. Ayrıca kargo taşımacılığında İstanbul Havalimanı 2023 yılı Nisan ayına göre kıyaslandığında yüzde 42,7 artış gösterirken, bu kategorideki havalimanları arasında listenin başında yer aldı. Bu veriler ne kadar doğru bir yatırım yaptığımızın bir göstergesidir. Bu başarı, gurur abidemiz İstanbul Havalimanı'nın ülkemize sağladığı katkıyı bir kez daha gözler önüne sermektedir" dedi.