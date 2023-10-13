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Giriş Tarihi: 13.10.2023 10:53 Son Güncelleme: 13.10.2023 10:59

İstanbul Havalimanı zirveden vazgeçmiyor!

İstanbul Havalimanı yine zirvede. Avrupa'nın en yoğun havalimanı listesinde 2-8 Ekim tarihleri arasında günlük ortalama 1435 uçuşla 1. sıraya yerleşti. EUROCONTROL'un yayımladığı raporu değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Tüm ulaşım modlarında olduğu gibi havacılık sektöründe de ‘Ulaşınca Başlar’ mottosu ile çalışıyor, havalimanlarımızı kullanan yolculara üst düzey havacılık hizmeti sunuyoruz” dedi.

İstanbul Havalimanı zirveden vazgeçmiyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, EUROCONTROL'ün 2-8 Ekim 2023 dönemine ait Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi. Türkiye'nin havacılık anlamında çağ atladığını belirten Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımız günlük ortalama 1435 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. Antalya Havalimanımız ise günlük ortalama 883 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun 9'uncu havalimanı olmuştur. İstanbul Havalimanı yüzde 16 ve Antalya Havalimanı yüzde 6 büyüme ile 2019 yılı performanslarının üzerine çıkmayı başarmışlardır. Tüm ulaşım modlarında olduğu gibi havacılık sektöründe de 'Ulaşınca Başlar' mottosu ile çalışıyor, havalimanlarımızı kullanan yolculara üst düzey havacılık hizmeti sunuyoruz" dedi.

EUROCONTROL tarafından yayımlanan rapora göre; İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1419 uçuşla Amsterdam, 1335 uçuşla Paris, 1332 uçuşla Frankfurt, 1318 uçuşla Londra, 1125 uçuşla Madrid, 974 uçuşla Münih, 949 uçuşla Barselona, 883 uçuşla Antalya ve 842 uçuşla Roma havalimanları takip etti.

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İstanbul Havalimanı zirveden vazgeçmiyor!
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