İstanbul Havalimanı’nda küresel hava taşımacılık tesisi için imzalar atıldı

İGA İstanbul Havalimanı, ekspres taşımacılık şirketi FedEx Express Avrupa'nın yeni küresel hava taşımacılık tesisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu anlaşmaya ilişkin açıklamasında, "Havalimanı'mız yalnızca yolcular değil, kargo ve lojistik sektörü için de stratejik bir aktarma merkezi. Bu yeni tesis; İGA İstanbul Havalimanı'nın itibarı ile birlikte küresel bir merkez olma kararlılığını da pekiştirecek" ifadelerini kullandı.

KARGO TRAFİĞİNDE AVRUPA'NIN EN İYİ 10 HAVALİMANI ARASINDA

İmzalanan anlaşmaya göre, küresel hava taşımacılık tesisinin 2024 yılının Kasım ayında tamamlanması hedefleniyor.Yolcu sayısında Avrupa'nın 'en yoğun', dünyanın 'ikinci en yoğun' havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıkladığı verilere göre kargo trafiğinde Avrupa'nın en iyi 10 havalimanı arasında birinci sırada. İGA İstanbul Havalimanı Kargo Şehri ve Lojistik Merkezi'nde toplam 1,4 milyon metrekarelik alan, 195 bin metrekare geçici depolama alanı ve 10 bin 800 metrekare serbest depo tesisi bulunuyor. Anlaşma sonrası İGA İstanbul Havalimanı Kargo Şehri ve Lojistik Merkezi'ndeki kargo şirketlerinin sayısı 19'a yükselecek.