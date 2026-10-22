İstanbul Havalimanı’nda rotalar kısaldı! Bakan Uraloğlu açıkladı: 4. pist ile 284 ton yakıt tasarrufu

UÇUŞ BAŞINA ORTALAMA 15,2 DENİZ MİLİ ROTA KISALMASI SAĞLANDI

Yeni pistin uçuş mesafelerini kısaltarak yakıt tüketiminin ve karbon emisyonlarının azaltılmasına da katkı sağladığını belirten Bakan Uraloğlu, "18 Eylül-15 Ekim 2026 dönemine ilişkin kayıtlarımızı inceledik. Bu dönemde yeni pistten gerçekleştirilen 1.738 kalkışın 1.475'inde BARPE, IVGUS, VICEN ve RATVU olarak adlandırılan standart aletli kalkış rotaları kullanıldı. Söz konusu uçuşlarda alternatif pist kullanımına kıyasla uçuş başına ortalama 15,2 deniz mili, toplamda ise 22 bin 453 deniz mili rota kısalması sağlandı." ifadelerini kullandı.