İstanbul Havalimanı’ndaki İGA Pass yolcu hizmetlerinde indirim kampanyası

Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, yeni İGA Pass yıllık üyelik paketi satın alımlarında yüzde 20'ye varan indirim avantajı sağlanıyor.

İlk kez yıllık üyelik paketi satın alacak yolcular, İGA Lounge, hızlı geçiş, buggy, şehir içi transfer, öncelikli check-in, otopark ve vale gibi ayrıcalıklı terminal hizmetlerini kapsayan paketlere "Plus10, Extra15, Premium20" kupon kodlarıyla sahip olabilecek.

İGA Pass'ın internet sitesi, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve İstanbul Havalimanı'ndaki satış noktalarında geçerli olan kampanya 30 Kasım'a kadar sürecek.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör