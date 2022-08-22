İstanbul Havalimanı’ndan tarihi başarı! Listeye damga vurdu

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamada, OAG tarafından yayınlanan ve her ay güncellenen raporun toplam havayolu kapasitesi göz önünde bulundurularak hazırlandığı belirtildi.

OAG'nın "Dünyadaki En Yoğun Havalimanları" raporuna göre, 2022 yılının Ağustos ayında koltuk sayısı bakımından en yoğun havalimanının Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı olduğu açıklandı.