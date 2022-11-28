İstanbul’a yeni metro hattı! Bakan Karaismailoğlu: Algı değil hizmet siyaseti yapıyoruz

"YÜZDE 78 İLERLEME ORANINA ULAŞTIK"

Bu hatta 96 kilometre ray uzunluğu ile toplam 270 kilometreyi bulan ray sistemini hayata geçirdik. Birileri gibi algı değil hizmet siyaseti yapıyoruz. Trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmak toplu taşıma raylı sistemiyle olur. Raylı sistem uzunluğunu 363 kilometreye yükselteceğiz. Yüzde 78 ilerleme oranına ulaştık.