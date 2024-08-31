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Giriş Tarihi: 31.8.2024

İstanbul’daki havalimanlarının yolcusu 70 milyona yaklaştı

İstanbul’daki havalimanlarının yolcusu 70 milyona yaklaştı
Bu yılın ocak-temmuz döneminde İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından toplam 69 milyon 337 bin 172 kişi seyahat etti. İstanbul'dan yapılan geliş-gidiş seferleriyle 7 ayda uçan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9, icra edilen uçuşlar ise yüzde 5 arttı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün verilerine göre, İstanbul Havalimanı'nı bu yılın ocak-temmuz döneminde 45 milyon 688 bin 593 yolcu kullandı. Bu yolculardan 9 milyon 924 bin 954'ü iç, 35 milyon 763 bin 639'u ise dış hatlardan seyahat etti. İstanbul Havalimanı'nda, 2023'e göre toplam 2 milyon 642 bin 629 artış olduğu hesaplandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bu yılın 7 ayında iç hatlarda 11 milyon 340 bin 737, dış hatlarda ise 12 milyon 307 bin 842 yolcu uçtu. Toplamda 23 milyon 648 bin 579 yolcu bu havalimanını kullandı.
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İstanbul’daki havalimanlarının yolcusu 70 milyona yaklaştı
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