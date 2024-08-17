İstanbul’u sağlam temeller üstünde yükseltiyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Levent Sungur, hayata geçirdikleri 27 bin 563 konutluk kentsel dönüşüm projesiyle İstanbul'u sağlam temeller üzerinde yükseltmeye devam edeceklerini bildirdi. Sungur, "14 bin 932 dönüşüm konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. 9 bin 370 dönüşüm konutumuzun inşaatı, 3 bin 261'inin ise proje çalışmaları devam ediyor" dedi.Yapı stokunun yenilenmesi noktasında kentsel dönüşüm projelerine hız verdiklerini söyleyen Sungur, yerinde, hızlı ve gönüllülük esaslı projeler gerçekleştirdiklerini vurguladı. Sungur, şöyle konuştu: "Medeniyetlerin beşiği İstanbul'da örnek teşkil edecek dönüşüm projelerini hayata geçirdik. Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul'umuzu afetlere dirençli hale getirene kadar dönüşümde kararlıyız.Bunun için de şehrimizin her köşesinde tüm gücümüzle çalışıyoruz. Her bir konutumuz, sıcacık bir yuvaya, güven dolu bir yaşama, mutlu bir geleceğe dönüştü." Kentin dönüşüm projeleriyle daha da güzelleştiğini aktaran Sungur, "9 bin 370 dönüşüm konutumuzun inşaatı, 3 bin 261'inin ise proje çalışmaları hızla devam ediyor. TOKİ olarak Üsküdar'dan Gaziosmanpaşa'ya, Esenler'den Kartal'a birçok ilçede bakanlığımız koordinasyonunda yeni projeler geliştiriyoruz" dedi.TOKİ'nin İstanbul'da yürüttüğü en büyük kentsel dönüşüm projesinin Esenler'de sürdüğünü belirten Sungur, burada az katlı yatay mimari anlayışı ve akıllı şehir planıyla devam eden projeyle yaklaşık 50 bin konutun inşa edileceğini söyledi. Afet riski altındaki alanların dönüşümünde kullanılmak üzere yaklaşık 8.5 milyon metrekarelik rezerv alanda kurulan yeni yerleşimin inşasının etaplar halinde yapılacağını belirten Sungur, "Proje kapsamında 2 bin 911 konutu, ayrıca Esenler Oruçreis'te yapımını tamamladığımız 262 konutu teslim ettik. Şu anda güney rezerv alanında 2 bin 258 konutun inşaatı hızla devam ediyor" diye konuştu.Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde de sağlıksız alanları yenileyip 160 konut inşa ettiklerini anlatan Sungur, şunları söyledi: "Telsiz Mahallesi'nde ise 281 konutumuzun yapımı devam ediyor. Güngören'in Gençosman Mahallesi'nde örnek teşkil edecek 300 konutluk dönüşüm projesi yaptık. Bağcılar'da 822, Beyoğlu Sütlüce'de de 398 konutu teslim ettik. Şimdi yine Bağcılar Ece Sitesi'nde 365 konut ile Küçükçekmece Güneş Sitesi'nde de 150 konutun inşaatına başlıyoruz." Sungur, Ataşehir ve çevresinin marka değerini artıracak İstanbul'un önemli dönüşüm projelerinden "Şerifali Projesi"ni hayata geçirdiklerini de aktardı.TOKİ Başkanı Sungur, Üsküdar'daki dönüşüm çalışmalarının hızla sürdüğünü, Çamlıca Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerinde 3 etapta 1876 konut ve 142 ticari ünite yapıldığını, projenin ilk etabı olan 504 konut ve 47 ticari birimi tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettiklerini aktardı. Sungur, İstanbul'un diğer ilçelerinde yapılan dönüşüm çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Gaziosmanpaşa'da 5 bin 265 konut ile 110 ticari üniteyi projelendirdik. Bunlardan 2 bin 165 konutun inşaatını tamamladık. 2 bin 747 konutun inşaatı devam ediyor. Bağlarbaşı, Sarıgöl ve Yıldıztabya mahallelerinde vatandaşlarımız depreme dayanaklı yeni konutlarına kavuştu. Kartal Orhantepe Mahallesi'nde çöken Yeşilyurt Apartmanı ve çevresindeki sağlıksız yapıları yeniledik."