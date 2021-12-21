İşte otomobil piyasasındaki stokçuluk gerçeği!

Söz galericide

Aydın Erkoç... Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı.

"Galerisi" var... Aydın Otomotiv.

Niyazi Berktaş... Otonomi Başkan Yardımcısı... Onur Motorlu Araçlar.

Salih Kılınç... Salih Otomotiv.

Ve daha pek çok, "otomobil satıcısı."

Ankara dışından gelen de vardı... Örneğin Abdullah Kandemir... Diyarbakırlı... Uzman Otomotiv.

İşte anlattıkları:

Galericinin derdi, "Günde birkaç otomobil" satabilmek.

Galerilerdeki araç sayısı... 5... 10... "Taş çatlasa 20."

Galericinin, "Eti ne, budu ne?" Yüzlerce aracı stoklayacak.

Stokçular... "Para ile oynayıp büyük para kazananlar."

Fotoğraf

Niyazi Berktaş... Yaz döneminde... Ayda, "20 otomobil" satıyormuş.

Şimdi... "Ayda 10 otomobil" satabiliyor.

Diğer galerilerde de durum farklı değil.

İşte, "Sektördeki daralmanın fotoğrafı."