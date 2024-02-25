İstihdam böyle dönüştürülecek

Uluslararası kuruluşların araştırmalarına göre yapay zeka küresel istihdamın yüzde 40'ını etkileyecek. Türkiye de hangi meslek gruplarının yapay zekadan etkilenip istihdamın azalacağı, bu doğrultuda yeni iş alanları açmayı ve buna uygun insan gücü yetiştirilmesi için kapsamlı bir hazırlık yapıyor. Parlamentoda yazılı soru önergesi yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, küresel ölçekte yaşanmakta olan yapay zeka teknolojilerinin beslediği büyük dönüşümden Türkiye'nin de mümkün olduğu kadar yararlanmasını istediklerini belirterek, bu konuda atılan adımları tek tek anlattı. Yapay zekanın istihdama etkileri konusunda ilgili kurumların gerekli çalışmaları yaptığının altını çizen Kacır, şu masajları verdi:Yapay zekanın Türkiye'deki istihdamı nasıl etkileyeceğine ilişkin İşkur, yapay zeka teknolojilerinin meslekleri ve iş yapış şekillerinin dönüştürülmesi ile ortaya çıkan yeni becerilere olan ihtiyacın belirlenmesi, mevcutla arasındaki farkın kapatılması için hızlandırma programı oluşturulmasına yönelik çalışmaları sürmektedir.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ulusal Genç İstihdam strateji belgesinde yapay zeka ve diğer ilgili faktörlerin istihdama yönelik etkileri için girdiler ve ilgili eylem planı da mevcuttur.Ülkemiz insan kaynağının yeni beceriler kazanması ve mevcut becerilerini güncellemesine olanak tanıyan Sektör Kampusta Programı, Yapay Zeka Uzmanlık Eğitimi Programı, Dijital Dönüşüm Destek Programı tasarlanmıştır. Bunlar paydaşlar ile birlikte uygulanmaktadır.