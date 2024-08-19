İstihdamda tarihi rekor: 32.7 milyon

Enflasyonla mücadele hedefi doğrultusunda para politikasını normalleştirip ekonomide dengelenme yönünde önemli adımlar atılırken, bir yandan da büyüme ve istihdamda pozitif performans korunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, işsizlik oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 8.8 oldu.İlk çeyreğe göre işsiz sayısının 23 bin kişi artarak 3 milyon 156 bine çıktığı ikinci çeyrekte, istihdam edilenlerin sayısı ise 205 bin kişi artarak 32 milyon 661 binle çeyrek bazda tarihin en yüksek seviyesine çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı, 2023'ün ikinci çeyreğine göre, yani son 1 yılda 1.1 milyon kişi artarken, bu dönemde işsiz sayısı 244 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin sayısı son 2 yılda 1 milyon 952 bin kişi, son 3 yılda 4 milyon 346 bin kişi, son 4 yılda ise 6 milyon 963 bin kişi arttı.İkinci çeyrekte istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre sanayi sektöründe 50 bin kişi azalırken, tarım sektöründe 56 bin kişi, inşaat sektöründe 43 bin kişi, hizmet sektöründe 157 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14.7'si tarım, yüzde 20.5'i sanayi, yüzde 6.7'si inşaat, yüzde 58.1'i ise hizmet sektöründe yer aldı.İş gücü istatistiklerini değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatını destekleyen politikaları sayesinde istihdamın artmaya devam ettiğini vurguladı. Işıkhan, "İstihdam edilenlerin sayısı beklentilerimiz doğrultusunda 2024 yılının 2. çeyreğinde, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 1 milyon 105 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişi, istihdam oranı ise 1.3 puanlık artışla yüzde 49.6 oldu" dedi.İşsizlik oranlarında Orta Vadeli Program (OVP) ve 12'nci Kalkınma Planı hedeflerine uygun seyrin devam etiğinin altını çizen Işıkhan, "İşsiz sayısı 2024 yılının 2. çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 244 bin kişi azalarak 3 milyon 156 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0.9 puanlık azalışla yüzde 8.8 seviyesine geriledi" diye konuştu.Genç nüfusta da işsizlik oranının 2023 yılı ikinci çeyreğine göre 1.4 puanlık azalışla yüzde 16.3 seviyesine gerilediğine dikkat çeken Bakan Vedat Işıkhan, "İstihdam dostu politikalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edecek, yüzyılın istihdam kalkınmasını tüm kesimlerimizin desteğiyle birlikte başaracağız" değerlendirmesinde bulundu.