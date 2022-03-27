Giriş Tarihi: 28.3.2022

İşyeri devri ve satışında tazminat hakları kaybolmaz HAZAL ATEŞ

İşverinin devri veya satışında tazminat hakkı saklı kalır. İşin niteliği, görev tanımı ve koşullarında yapılacak değişikliklerin çalışana bildirilmesi ve onayının alınması gerekiyor