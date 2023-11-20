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Giriş Tarihi: 20.11.2023 10:38 Son Güncelleme: 20.11.2023 10:39

Kabine bugün toplanıyor! Masadaki ekonomi başlıkları...

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün saat 15.00'da Beştepe'de toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantıda ekonomi ve terörle mücadeledeki son gelişmeler ile İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı atılacak adımlar görüşülecek.

Kabine bugün toplanıyor! Masadaki ekonomi başlıkları...

Kabine "İsrail'in Gazze'deki katliamı ve Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği" gündemiyle bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Kabine toplantısında ayrıca ekonomideki gelişmeler ile terörle mücadele de ele alınacak konu başlıkları arasında yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET VE ENFLASYONLA MÜCADELE

Başkan Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yeni Kabine Toplantısı'nın gündeminde, Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun başlatacağı pazarlık sürecinin ve enflasyonla mücadelenin masada yer alacağı düşünülüyor.

EVLİLİK KREDİSİ, TAŞERONA KADRO

Bunun yanı sıra Kabine Toplantısı'nda evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

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Kabine bugün toplanıyor! Masadaki ekonomi başlıkları...
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