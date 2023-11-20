Kabine bugün toplanıyor! Masadaki ekonomi başlıkları...

Kabine "İsrail'in Gazze'deki katliamı ve Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği" gündemiyle bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.

Kabine toplantısında ayrıca ekonomideki gelişmeler ile terörle mücadele de ele alınacak konu başlıkları arasında yer alıyor.

ASGARİ ÜCRET VE ENFLASYONLA MÜCADELE

Başkan Erdoğan başkanlığında yapılacak olan yeni Kabine Toplantısı'nın gündeminde, Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun başlatacağı pazarlık sürecinin ve enflasyonla mücadelenin masada yer alacağı düşünülüyor.

EVLİLİK KREDİSİ, TAŞERONA KADRO

Bunun yanı sıra Kabine Toplantısı'nda evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.