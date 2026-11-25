Milyonlarca tüketiciyi ve işletmeyi ilgilendiren elektronik fatura ve ödeme sistemlerinde yeni bir dönemin kapısı açıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı, elektronik fatura ve Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin uygulamalarda kapsamlı değişiklikler yaptı. Tebliğle; Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN ÖKC) üzerinden e-Belge düzenlenmesini yaygınlaştırılırken, "bilgi fişi" uygulamasını kaldırılıyor. 1 Ocak 2027'den itibaren e-Arşiv Fatura düzenleme seçeneklerini genişletiyor. Çalışma hayatı ve iş dünyasını ilgilendiren en önemli değişiklikler şöyle: YENİ DÖNEM e-Arşiv Fatura için yeni dönem başlıyor. e-Arşiv Fatura sistemine kayıtlı olmayan mükellefler de, 1 Ocak 2027'den itibaren "Güvenli Mobil Ödeme Sistemi", "Taksi Mali Cihazları" ve "e-Belge düzenleyebilen Yeni Nesil ÖKC'ler" üzerinden doğrudan e-Arşiv Fatura düzenleyebilecek. Böylece küçük esnaf ve işletmeler için elektronik belgeye geçiş kolaylaşacak.

BİLGİ FİŞİ TARİH OLUYOR

Fatura Bilgi Fişi uygulaması sona eriyor. Tebliğde geçen; "Bilgi Fişi", "Fatura Bilgi Fişi" ve "e-Bilet Bilgi Fişi" uygulamaları kaldırılıyor. Bundan sonra belge doğrudan elektronik belge olacak. Sinemalarda önemli değişiklik. Artık sinema işletmeleri için; e-Bilet Bilgi Fişi kaldırılıyor. Sadece e-Bilet düzenlenmesi zorunlu hale geliyor.

ELEKTRONİK İMZA

Yeni Nesil ÖKC'nin elektronik imzası geçerli sayılacak. e-Belge düzenleyebilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazların mali sertifikası; iş sahibinin elektronik imzası yerine geçecek. Bu, belge düzenleme sürecini önemli ölçüde kolaylaştırıyor. e-Serbest Meslek Makbuzu kullanan; "doktorlar, diş hekimleri, veteriner hekimler" eğer Tebliğ 593 kapsamındaki uygun Yeni Nesil ÖKC'yi kullanıyorlarsa ayrıca POS cihazı bulundurma zorunluluğundan kurtuluyor.

ARIZA HALİNDE KÂĞIT BELGE

Yeni düzenleme ile; Yeni Nesil ÖKC'nin "arızalanması, çalınması ve serviste kalması" durumlarında geçici olarak kâğıt belge düzenlenmesine izin veriliyor. Bugüne kadar yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) çoğunlukla ödeme alıyor ve belge üretiyordu. Artık 593 sayılı Tebliğ kapsamındaki yeni nesil cihazlar, doğrudan; "e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, e-Gider Pusulası, GİB'in belirleyeceği diğer e-Belgeleri" düzenleyebilecek. Böylece kasa ile e-Belge sistemi tek cihazda birleşmiş oluyor. Bu düzenlemeden milyonları bulan; "Perakende satış yapan işletmeler, Küçük esnaf, Taksiciler, Doktorlar, Diş hekimleri, Veteriner hekimler, Sinema işletmeleri, Özel entegratör firmalar, Yeni Nesil ÖKC üreticileri" etkilenecek. Tebliğin tamamı 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör